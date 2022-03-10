新华社维也纳3月9日电 国际原子能机构理事会会议9日在维也纳举行。在中方主张下，会议以单独正式议题形式，专门讨论“美英澳核潜艇合作所涉核材料转让及其保障监督等影响《不扩散核武器条约》（NPT）各方面的问题”。中国常驻维也纳联合国代表王群在该议题下作正式发言。

王群表示，此次理事会以协商一致方式再次决定设置单独正式议题，专门讨论美英澳核潜艇合作问题，体现了国际社会和理事会广大成员对此事的持续关切，也说明此事超出机构秘书处现有授权范畴，必须通过相关政府间进程处理。

王群指出，讨论美英澳核潜艇合作问题，最重要的是要聚焦其核心和症结，也就是上述合作是不是涉及核武器材料的非法转让。这事关NPT的完整性、有效性和权威性，关系到机构全体成员国利益，对此三国必须明确作出澄清。

王群指出，如果三国核潜艇合作确实涉及非法转让核武器材料，那三国的行径将公然、直接违反和挑战NPT，损害国际核不扩散体系、破坏全球战略稳定和国际安全秩序。美英澳必须立即、彻底放弃这一合作。如果三国拒不放弃相关合作，机构成员国有权利、有责任继续推进相关政府间讨论进程，寻求解决方案，以维护NPT权威和有效性、维护机构保障监督体系的严肃性。

王群说，此前，中方已建议成立所有成员国均可参加的特别委员会，继续就此问题进行深入讨论，并向机构理事会和大会提交建议报告。在各方达成共识找到妥善解决方案前，美英澳三国不应开展核潜艇相关合作，机构秘书处也不应擅自与三国谈判针对美英澳核潜艇合作的保障监督安排。

王群呼吁国际原子能机构所有成员国继续通过政府间进程，就美英澳三国核潜艇合作问题开展实质性讨论并予以处理，聚焦核心问题，弄清事实真相，探寻解决方案，以实际行动捍卫NPT，共同维护国际核不扩散体系，维护国际和平与安全。

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