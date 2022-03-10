新华社华盛顿3月9日电（记者高攀 许缘）美国国会众议院9日晚投票通过资金规模达1.5万亿美元的联邦政府2022财年（2021年10月1日开始）综合拨款法案，以确保联邦政府有足够资金运转到今年9月底。该法案随后将递交参议院审议。

根据该法案，2022财年美国联邦政府可自由裁量支出总额约为1.5万亿美元。其中，非国防项目支出7300亿美元，比2021财年增加460亿美元；国防项目支出7820亿美元，比2021财年增加420亿美元。

该法案还包括向乌克兰提供136亿美元紧急资金支持，用于人道主义、经济和安全援助。

众议院当晚还口头表决通过一项临时政府拨款法案，确保联邦政府有足够资金运转到本月15日，以便让参议院有足够时间审议批准2022财年综合拨款法案，从而避免联邦政府关门。

由于民主、共和两党此前无法就2022财年联邦预算案达成一致，美国国会只能通过短期政府拨款法案来暂时维持联邦政府运转。美国国会曾于去年9月、12月、今年2月三次通过临时拨款法案，以确保联邦政府有足够资金继续运转到今年3月11日。

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