寇杰 苏缨翔

一场新雪过后，张家口为前来参加北京2022年冬残奥会的各国运动员们铺好了一张张纯白的“雪地画布”。

来自芬兰的冬残奥会运动员马蒂·赛拉宁正用滑雪板做笔，尽情享受着在“雪地画布”上标记自己生命符号的旅程。

马蒂·赛拉宁在芬兰表演单手撑地动作。马蒂·赛拉宁供图

“我是‘老北京’刘迪”

在来北京几周前，马蒂在社交媒体上发帖称，自己即将去拜访他的“老家”。

今年37岁的马蒂是一名芬兰残奥代表队的单板滑雪运动员，然而他总以“老北京”自称。由于父亲工作原因，马蒂2岁时就来到中国生活，从那以后，他断断续续地在中国生活了二十多年。“中国是我的老家。”马蒂告诉人民网。

中国在马蒂的人生中具有重要意义。“我在中国度过了我的童年，又在北京语言大学获得学士学位，还在这里工作认识了我的法国妻子。”马蒂说。

1994年，马蒂和他的中国表弟刘静（音）在北京。马蒂·赛拉宁供图

对于很多中国人来说，芬兰人大多不爱社交，喜欢独处。但马蒂却大不相同。在中国生活和学习的经历让他成为了一个十分健谈且外向的人。不仅说着一口流利的中文，还有个中文名字“刘迪”。在北京生活十几年，让他变成了一张活着的城市地图。

“回到中国的感觉真是太好了！所有运动场馆和设施都很完善，对残疾运动员们很友好！”马蒂说。

这是马蒂第二次来到张家口。近十年后，这座曾经的普通城市摇身一变成了一个耀眼的体育中心。专业的运动场馆和齐全的残疾人专用设备让这位芬兰滑雪爱好者惊叹不已。在这里，他将与来自世界各地的冬残奥会运动员们会面，竞逐雪地梦想。

2008年，马蒂在北京安立路尝试练习滑板，当时他的手臂还没有被截肢。马蒂·赛拉宁供图

2018年，马蒂和他的朋友们在芬兰罗瓦涅米滑雪。马蒂·赛拉宁供图

“体育让我做自己”

除了是单板滑雪运动员以外，马蒂也在世界级的残疾人跆拳道比赛获得了两次银牌，在2018年长距离刀/斧投掷世界冠军赛上也获得过铜牌。

跆拳道、滑雪、投掷……马蒂喜欢尝试各种不同种类的运动。在他眼中，这些运动都有一个共性，就是在瞄准目标的同时控制好自己的身体和生活。

马蒂作为跆拳道运动员参加了2022年芬兰全国锦标赛。马蒂·赛拉宁供图

“刚开始滑雪时我会担心路线、雪板和我自己。但一段时间之后，我开始意识到我是自己的主人，体育让我学会做自己。”马蒂说。

笑声和闲聊声是冬残奥会中常有的声音。“训练时，我会遇到来自罗马尼亚、英国和波兰的等地的滑雪运动员。我们互相分享课程信息，讨论天气状况，感觉很自在。”马蒂说。

马蒂参加2018年长距离刀/斧投掷世界冠军赛。马蒂·赛拉宁供图

对于马蒂来说，积极的生活态度和尊重对手是残疾运动员的优秀品质。不同文化之间的互帮互助和交流融合，是冬残奥会除了竞赛之外的又一意义。“尽管从技术上讲，有些人是我的对手，但我们依然互相帮助，这也是我热爱单板滑雪的原因之一。”他说道。

“我还注意到，曾在身体上受到挫折的运动员们都非常积极，”马蒂说，“正因为我们经历了一些（具有挑战性的）事情，所以我们更应该关心他人。”

在芬兰生活多年后，再次回到“老家”参加冬残奥会对马蒂来说意义非凡。这是一段重新连接旧记忆，再次寻找新目标的旅程。现在，马蒂正带着新目标在冬残奥会的舞台上大放光彩。

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(责编：苏缨翔、刘慧)