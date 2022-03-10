新华社联合国3月9日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯9日在纽约联合国总部表示，新冠疫情远未结束，不平等仍然是人类战胜新冠的大敌，而科学和团结才是战胜疫情“无与伦比的强大组合”。

古特雷斯在当天发表的一份声明中表示，这场疫情“最悲惨的代价”是无数人的健康与生命受到了影响。目前，全球已有超过4.46亿例确诊病例，超过600万例死亡病例，还有无数人正在努力应对不断恶化的心理健康。

古特雷斯强调，虽然得益于新冠疫苗的研发和各国采取的公共卫生措施，一些国家和地区的疫情正得到控制，但认为这场疫情已经结束是一个严重错误的观点。

古特雷斯指出，疫苗分配仍然存在“严重的不平等”。疫苗制造商每月生产15亿剂疫苗，但仍有近30亿人在等待接种第一针。疫苗分配不公会导致更多新变异毒株的出现和更多“封城”措施。

他强调，国际社会必须实现到今年年中为所有国家70%的人接种新冠疫苗的目标。各国政府和制药公司需要共同努力，通过共享许可证和知识产权，并提供必要的技术和资金支持，使能够生产检测剂、疫苗和治疗药物的国家数量成倍增加。

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