新华社布拉柴维尔3月9日电 金沙萨消息：日前，在联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）的安排下，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队与印度尼西亚维和部队快速反应营（印尼快反营）举行竣工仪式，庆祝瓦伦古营区扩建工程圆满完成。

根据联刚稳定团兵力调整部署计划，为解决印尼快反营移防兵员住房问题，需要对瓦伦古营区进行扩建。这是联刚稳定团确定的重点工程，工程标准、质量、时限都有严格要求。2021年10月中旬，中国维和工兵分队在接到任务后，立即派出16名官兵前往瓦伦古分遣点执行工程任务。

在长达近四个月的施工期间，中国维和官兵齐心协力、连续奋战，克服气候炎热、疫情疾病、材料短缺等诸多困难，研究设计方案、拟制建设规划、破解施工难题，并通过分组协同作业高效完成了2个新建厕所及水泵安装、30个帐篷电路布设、34个板房喷漆、200米水管连接、250米路面硬化、315米排水沟开挖硬化等任务，创造了任务区“中国速度”和“中国质量”。

竣工仪式上，印尼快反营指挥长高度赞扬了中国维和官兵严明的作风纪律和负责任的工作态度，并对中方高质量且提前完成施工任务表示衷心感谢。

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