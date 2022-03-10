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日本前外务副大臣看两会：5.5%的GDP增长目标凸显中国经济底气和信心

2022年03月10日11:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京3月10日电 （吴颖）2022年中国两会期间，政府工作报告内容受到国内外各方热议。相比于2021年8.1%的GDP增速，今年政府工作报告中提出5.5%左右的GDP增速目标，引起日本前内阁官房副长官、前外务副大臣浅野胜人的关注。

浅野胜人接受人民网专访时谈到，2021年中国国内生产总值超114万亿元，相比2020年增长了13万亿元人民币，这说明中国经济发展的后劲十足，中国经济的韧劲很强。与2021年相比，2022年预期的5.5%左右GDP增长目标，可被视为定调了中国的高质量发展。浅野胜人认为，本次政府工作报告中提出的GDP增速目标突出强调了中国要在疫情冲击这一大背景下，进一步全面恢复经济，持续推进减税降费的政策，为经济发展带来新动能。他表示，从这个角度看，中国今年政府工作报告提出来5.5%左右的预期目标，是比较恰当的。

“治国之道，富民为始。”2022年政府工作报告在今年经济社会发展政策取向中指出，扎实推进共同富裕，不断实现人民对美好生活的向往。浅野胜人表示，中国经济社会发展取得了举世瞩目的成就，但同样也面临着社会老龄化和少子化的问题。浅野胜人观察到，围绕如何推进实现共同富裕，中国从全面建成小康社会，一个不能少；共同富裕路上，一个不能掉队这一理念出发，在消除贫困、改善民生等方面做出了多方努力，他对中国实现共同富裕的目标充满期待。

(责编：王禹蘅、常红)

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