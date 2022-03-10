新华社华盛顿3月9日电（记者谭晶晶）据美国马里兰大学医学中心9日发布的消息，在该中心接受猪心脏移植手术的病人8日去世，目前尚不清楚确切死因。这一特殊移植手术是全球首例，该病人术后存活了约两个月。

这名57岁、名叫戴维·贝内特的病人于1月7日在位于美国巴尔的摩的马里兰大学医学中心接受了这项手术。据介绍，其移植手术中使用的猪经过基因改造，被“敲除”会引起人类排异反应的基因，以及一个特定基因以预防植入人体的猪心脏组织过度成长。

马里兰大学医学中心称，贝内特于去年10月首次到该中心就医，当时只能卧床，依靠体外生命支持系统——体外膜肺氧合（ECMO）维持生命。他的病情不适合接受常规心脏移植手术。在接受猪心脏移植手术前，贝内特被充分告知了移植手术风险，这一手术是试验性的，具有未知风险和益处。

该中心说，在术后几周，贝内特体内的移植心脏运转良好，没有排异反应迹象。他与家人一起生活，接受了帮助恢复体力的物理治疗。但数天前贝内特的病情开始恶化。医院在明确其没有康复希望之后，给予了贝内特姑息治疗。贝内特临终前几小时仍能与家人交流。

贝内特的手术医生巴特利·格里菲思表示，贝内特一直与病魔战斗到最后。这一手术为研究人员提供了很有价值的信息，有望帮助医生更好地开展移植手术，协助挽救未来接受手术的患者。

马里兰大学医学院外科学教授、心脏异种移植项目主任穆罕默德·毛希丁表示，研究人员通过贝内特的手术获得了宝贵信息，并计划在未来继续进行相关临床试验。

《纽约时报》报道称，异种器官移植为成千上万患有肾脏、心脏及其他器官疾病的患者提供了新希望，因为捐献的人体器官数量还无法满足这些病人等待器官移植的需求。

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