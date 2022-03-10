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研究发现远古章鱼有10条腕

2022年03月10日09:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月10日电 美国一项研究发现，现代章鱼的祖先有10条腕，生活在距今3.28亿年前的海洋中。

　　美国自然历史博物馆和耶鲁大学研究人员分析一块远古章鱼化石得出上述结论，研究报告刊载于8日出版的英国《自然·通讯》杂志。

　　研究报告作者克里斯托弗·惠伦说，先前发现化石中的章鱼都只有8条腕，这是首次发现有10条腕的章鱼。

　　化石中的生物体长12厘米，体型接近现代乌贼，有10条腕，其中的两条腕格外长，长度相当于其他腕的两倍，腕上吸盘清晰可见。

　　研究人员命名这种生物为Syllipsimopodi bideni，称其是章鱼和吸血鬼乌贼目前已知的最古老祖先，是章鱼所属头足类动物八腕总目下幽灵蛸目的新物种。

　　研究人员发表声明说，化石研究证实了科学家先前的猜想，即幽灵蛸目动物最初有10条腕，后来逐渐演化为8条。

　　研究显示，这块化石的发现，把先前科研人员认为幽灵蛸目动物出现的时间提前了约8200万年。

　　据美国有线电视新闻网报道，这块化石1988年出土于美国蒙大拿州，后来捐赠给加拿大皇家安大略博物馆，长时间被搁置一旁，直到有古生物学家注意到其上生物有10条腕。（袁原）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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