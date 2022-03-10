中国代表观点相近国家敦促有关国家停止在移民拘留中心侵犯儿童权利
2022年03月10日09:31 | 来源：人民网-国际频道
小字号
人民网布鲁塞尔3月9日电 （记者张朋辉）3月9日，中国常驻联合国日内瓦代表团公使蒋端在联合国人权理事会第49届会议代表20多个观点相近国家作共同发言，对一些国家移民拘留中心侵犯儿童权利表达关切，敦促有关国家立即停止侵犯儿童权利行为。
共同发言指出，联大通过《儿童权利公约》30多年来，世界范围内儿童权利保护事业不断取得进步，同时也面临诸多挑战，包括移民拘留中心中侵犯儿童权利问题。一些国家将移民儿童长期羁押在条件恶劣的移民拘留中心，严重侵犯移民儿童权利，引发普遍关切。有的国家强行将移民儿童与其父母分开，许多儿童最终与其父母、家人失散，造成人间悲剧。有的国家将移民拘留中心交由私营机构运营，出现大量对儿童的虐待和暴力现象。
共同发言呼吁联合国人权理事会、人权高专办和特别机制持续关注移民拘留中心中侵犯儿童权利现象，敦促有关国家立即停止在移民拘留中心侵犯儿童权利行为，停止将移民儿童与其父母分开，停止由私营机构运营移民拘留中心，追究侵犯儿童权利者的法律责任。
(责编：王禹蘅、常红)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注