吴三叶 裴埈基 申玉环

当地时间3月10日，韩国在野党国民力量党候选人尹锡悦当选韩国第20届总统。

尹锡悦现年61岁，曾任韩国检察总长。在长达26年的检察官生涯中，他主导过多起广受关注的大事件调查，因不畏强权、行事风格果敢，被民众称为“铁面检察官”。

惊心动魄的检察官之路

尹锡悦1960年12月18日出生于韩国首尔市一个富裕的精英家庭。其父尹起重是韩国著名的延世大学应用统计学系开系元老之一，也是该校名誉教授。其母婚前曾任韩国久负盛名的女校梨花女子大学的讲师。

尹锡悦100日宴儿时照片。图片来源：韩国《中央日报》

高中毕业后，尹锡悦顺利考上了首尔大学法律系。1980年，正在读大学的尹锡悦，参与了对武装镇压“五一八民主化运动”的时任韩国总统全斗焕的校园模拟审判。当时，扮演检察官角色的尹锡悦提请判处全斗焕死刑。这场模拟审判轰动校内外，尹锡悦也因此一度逃到江原道避难。

1991年，经历8次司法考试失败的尹锡悦终于通过了韩国第33届司法考试。1994年，34岁的他在韩国司法研修院拿到结业证后，从大邱地方检察厅开启了自己的检察官之路。此后，除去一年的短暂律师经历，他都耕耘在韩国检察系统。

尹锡悦首尔大学法学院毕业照。图片来源：韩国《中央日报》

2003年，尹锡悦参与对时任总统卢武铉的“左膀右臂”安熙正收受“政治秘密资金”事件的调查，表现活跃。

2006年他作为核心检察官，负责调查现代汽车秘密资金事件，成功说服时任检察总长郑相明拘留现代汽车会长郑梦九，丝毫不给出身现代集团的时任总统李明博留面子。

2008年，尹锡悦作为派遣检察官，参与了曾牵连韩国前总统李明博的“BKK证券公司违规操纵股价案件”的调查。2011年，他主导釜山储蓄银行事件调查，拘留起诉了李明博胞兄、前新世界党议员李相得。这也是自1948年韩国建立宪政以来，首次出现总统直系亲属在总统本人任职期间被捕的案例。

2013年，他参与了韩国国情院介入总统选举事件的调查，后因与检方发生矛盾而被降职。此后数年间，他辗转任职于水原、大邱、大田等地方检察厅，但迟迟未能升职。但所谓福祸相依，他也因此给人们留下了“作风正派”的印象。

2016年尹锡悦担任朴槿惠“亲信干政门”事件特别调查小组组长后接受媒体采访。图片来源：韩联社

2016年末朴槿惠“亲信干政门”爆发后，尹锡悦被任命为领导20名检察官的调查团队组长，在该事件的调查中做出了突出贡献。2017年，他因此前经历获文在寅政府重用，被提拔出任检方核心要职——首尔中央地方检察厅厅长，之后坐镇指挥调查“亲信干政门”、李明博贪腐案等，在打击贪污腐败方面立下了汗马功劳。由于其积极清算积弊的形象赢得了青瓦台的信任，2019年7月，尹锡悦被破格提拔为检察总长。

就在尹锡悦就任检察总长后不久，文在寅政府开始着手进行旨在削弱检方权力的司法改革，尹锡悦随即被卷入“漩涡中心”。从调查并逼走文在寅力推的法务部部长曹国开始，到与新任法务部部长秋美爱针锋相对，尹锡悦针对文在寅政府核心人物的调查和对抗，让本就积怨已久的韩国法检矛盾进一步激化。最终，文在寅就法检混乱引起的“政治地震”向国民道歉，秋美爱请辞、尹锡悦被停职2个月，这一风波才得以暂时停息。

不难看出，尹锡悦的很多经历都与总统有关。曾有人形容他一直在与总统“斗争”，但尹锡悦否认了该说法。在一个电视节目中，他回应说，“这不是和总统斗争、挑战总统，我只是依法处理被交办的案件……比起权力，站在法律的一边更为可靠。”尹锡悦认为，法律面前人人平等，不好好处理当权者的违法行为，也会让国民不遵守法律，社会陷入混乱。回顾职业生涯，尹锡悦表示，他的检察官生活是在“紧张”且“激烈”中度过的。

异军突起的政坛新人

在以韩国最大在野党国民力量党候选人身份参与总统选举之前，尹锡悦没有加入任何政党，被视为独立人士。

法检混乱风波后，尹锡悦的人气持续走高。尽管没有任何从政经验，2020年底，他还是成为了韩国第20届总统候选人的热门人选。

2021年3月4日，因反对执政党推进的重大犯罪调查厅相关立法，尹锡悦闪电宣布辞职。此后，面对民众期待其竞选总统的呼声，尹锡悦在沉默了近4个月后宣布参选总统，并以“实现政权交替”为口号，实现了从资深检察官到“政坛新人”的身份转换。

2021年7月30日，尹锡悦正式加入韩国第一在野党国民力量党，组织自己的大选阵营——国民阵营；2021年11月5日，他以47.85%的得票率当选为国民力量党第20届总统候选人。

政坛新人尹锡悦的从政之路并非一帆风顺。在当选总统候选人之后，尹锡悦先后经历了竞选团队解散、重组、国民力量党内讧等一系列波折。此外，在竞选过程中，不断有人质疑尹锡悦任检察官期间曾涉嫌处理多起“照顾式调查”案件。另外，关于其夫人金建希涉嫌履历造假、学术论文剽窃、操控股价、干预选举等各种爆料频出，也在很大程度上为尹锡悦带来了负面影响。2021年12月26日下午，金建希在位于首尔汝矣岛的国民力量党总部召开记者会，就其虚报履历事件向国民致歉。

在本届总统大选中，尹锡悦与另外一位热门候选人李在明展开了势均力敌的对决。竞选过程中实施的民调显示，两人的支持率多次在误差之内浮动。在大选一周前进行的一次电话民调中，李在明的支持率为37.1%，尹锡烈为42.1%，安哲秀为7.4%。3月3日，距大选仅一步之遥的国民之党候选人安哲秀突然宣布放弃参选，转而支持尹锡悦，让本来就处于胶着状态的选情变得更加扑朔迷离。

最终，当地时间3月10日3时25分左右，在已统计的94.62％的选票中，根据韩国中央选举管理委员会发布的计票数据，尹锡悦得票率为48.57%，排在第二位的共同民主党候选人李在明获得47.82%的选票。尹锡悦以微弱的优势击败李在明，确认当选。

尹锡悦确认当选后，在国民力量党第20届总统选举开票情况监测室现场。人民网 裴埈基摄

“改变未来的总统” 任重道远

本届总统选举被韩媒称为“史上最难预测”的大选。作为胜出者，尹锡悦入主青瓦台后将做出哪些动作备受瞩目和期待。

尹锡悦。图片来源：韩国国民力量党官网

在竞选过程中，尹锡悦一直强调自己将成为“改变未来的总统”。在竞选期间，为争取更多选民支持，他承诺了不少施政纲要。在社会保障方面，计划出台防疫紧急救助及后疫情时代的相关政策；创造可持续发展的工作岗位；保障250万户以上的住房需求；保障女性生育及解决产后问题等。在外交方面，他提出将推行“强大的外交、坚固的安保”政策，保证将赢得美国更强大的安全承诺。

此外，为了争取二三十岁男性群体的支持票，尹锡悦提出了撤销政府部门“女性家族部”，不再针对男女问题单独设立部门，而是新设综合处理儿童、家庭、人口减少问题的部门。但这一公约引发了广泛争议。有批评指出，尹锡悦此举只是利用部分男性的愤怒情绪拉票，通过激发“性别对立”搞政治分裂。

在对华关系上，去年11月，在与中国驻韩国大使邢海明会面时，他曾表示如果自己当选，将努力推动韩中双边关系继续提质升级。韩中两国有着悠久的交往历史，也是彼此重要的贸易伙伴。2022年是韩中建交30周年，希望以此为契机，韩中两国进一步增进理解，促进双边关系取得更大发展。但在竞选期间，尹锡悦在涉华议题上多次发表强硬言论，也因此招致专家学者的批评。

当前，韩国正面临最严重的一波疫情，还有持续低迷的经济、高涨的房价和物价、陷入停滞的半岛和平进程、美国“新式冷战思维”下对华关系的处理等难题，这些都让尹锡悦的改变未来之路显得任重道远。

(责编：王禹蘅、常红)