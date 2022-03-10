新华社北京3月9日电 3月5日至7日在全国两会期间，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平先后3次“下团组”并作出一系列重要论述，让众多海外人士更加深刻理解了中国制度的优越之处，以及人民当家作主、高质量发展等中国治理关键词。

“中国特色社会主义制度具有显著优势”

习近平总书记在看望参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员并参加联组会时强调，我国政治制度和治理体系在应对新冠肺炎疫情、打赢脱贫攻坚战等实践中进一步彰显显著优越性，“中国之治”与“西方之乱”对比更加鲜明。

俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基表示，中国特色社会主义制度具有显著优势。中国在疫情防控、消除贫困等方面取得巨大成就，相关措施提升了民众福祉、促进了社会发展。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢表示，有效的治理是中国保障自身良好运行的重要因素。中国的模式不仅为本国带来发展繁荣机遇，也造福国际社会。中国应对国内疫情的同时还积极向其他国家提供疫苗、为全球团结抗疫作出贡献，就体现了这一点。

埃及《金字塔报》专栏作家、传播学教授阿扎·西德基说，中国政治制度和治理体系的优越性在抗击新冠疫情中得到了体现。中国有效控制住疫情，而一些西方国家至今仍饱受困扰。中国取得消除绝对贫困等重要成就，人民生活水平不断提高。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克认为，在中国共产党领导下，中国取得了其他国家从未取得过的伟大扶贫成就，同时中国还帮助非洲等地区国家减贫，这非常了不起。

全过程民主“是真正的人民民主”

“民生无小事，枝叶总关情。对困难群众，我们要格外关注、格外关爱、格外关心，帮助他们排忧解难。”今年两会期间，习近平总书记与代表委员共商国是，解决民生关切，让多国专家学者印象非常深刻。他们认为，通过两会这一窗口能够更深刻感知中国民主体现人民当家作主。

老挝人民革命党中央办公厅副主任京培表示，两会是展现中国全过程人民民主的重要窗口，相关讨论涉及各方面民生议题，是人民当家作主的体现。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，中国已经形成了真正包容和大众参与的民主制度。中国民主实践解决实际的民生问题，为人民提供发展机会，人民不断为经济社会发展作出积极贡献，这正是民主本质的体现。

在乌兹别克斯坦政治评论员图兰拜·库尔班诺夫看来，从两会可以触摸中国的民主脉搏。中国已经找到适合自己的民主模式，它可以更好保障人民当家作主。中国全过程人民民主为人类政治文明发展进步作出了贡献。

泰国暹罗智库主席、泰国正大管理学院副校长洪风认为，关于民主，各国人民最有发言权。解决贫困问题，让人民过上富足生活，是一个国家最大的国计民生，中国的民主是真正的人民民主。

“中国高质量发展不仅使中国人民受益”

贯彻新发展理念，推动高质量发展，是习近平总书记在两会上讲话的重要内容。“贯彻新发展理念是新时代我国发展壮大的必由之路”“统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子”——习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时这样强调。

巴西经济学家、巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国政府提出的高质量发展要求得到落实，对中国经济社会发展产生积极影响。通过科技创新、绿色发展、经济社会数字化转型，中国在经济发展、治理等方面走在世界前列，相信未来高质量发展将助推中国在一些关键领域取得更大进步。

习近平总书记关于绿色发展、碳达峰碳中和工作的讲话，让塞尔丘克·乔拉克奥卢印象深刻。他说，中方致力于推动绿色发展，提出了应对气候变化的国家自主贡献目标。中国定会加快转变发展方式，促进经济高质量发展，注重加强环境保护。

菲律宾金砖国家政策研究会研究员、政治学教授安娜·马林博格-乌伊认为，中国高质量发展不仅使中国人民受益，也将为全球应对气候变化作出贡献。

在希腊国际关系学者佩拉吉娅·卡帕西奥塔基看来，当前国际社会仍面临重重考验。在全球经济复苏进程中，中国扮演着非常重要的角色。中国不仅致力于保障自身经济的稳定性，还积极与其他国家开展经济合作，这非常有利于国际社会共克时艰。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼说，保护自然、应对气候变化并建立新的可持续经济发展模式是一项全球性任务。德中两国在合作应对气候变化方面有新的机遇和创新潜能，双方可在碳减排方面共同作出巨大贡献。（参与记者：于帅帅、吴丹妮、宋宇、王亚光、耿鹏宇、李超、顾梓峄、刘锴、闫洁、卞卓丹、熊思浩、林朝晖、章建华、蔡国栋、郭骏、王子正、陈占杰）

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