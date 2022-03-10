人民网首尔3月10日电 （周玉波、杨帆）韩国中央选举管理委员会10日凌晨发布的计票数据显示，国民力量党候选人尹锡悦确认在第20届总统选举中获胜，当选新一任总统。

尹锡悦当选总统后在国会发言。人民网 裴埈基摄

截至当地时间10日3时25分左右，在已统计的94.62％的选票中，尹锡悦得票率为48.57％，排在第二位的共同民主党候选人李在明获得47.82％的选票。尹锡悦以微弱的优势击败李在明，确认当选。

3月9日韩国第二十届总统选举投票现场。人民网 裴埈基摄

受新冠肺炎疫情影响，韩国国内经济发展面临不小压力。在本次总统竞选过程中，尹锡悦一直强调自己将成为“改变未来的总统”，鼓舞了韩国民众。

本届总统选举共有14名候选人登记，但在野党新浪潮党派候选人金东兖与国民之党候选人安哲秀相继宣布退出竞选，最终确认的总统候选人共计12名。

为了向选举当天因特殊情况无法投票的民众提供便利，韩国从2013年起引入“事前投票”制度。3月4日、5日是本次选举的“事前投票日”，拥有选举权的公民可在此期间，前往“事前投票所”进行投票。

3月4日选民们在首尔站“事前投票所”排队投票。人民网 裴埈基摄

韩国第20界总统选举正式投票于当地时间９日６时至18时进行。为防止新冠肺炎疫情扩散，拥有选举权的确诊患者和居家隔离人员在当晚18时至19时30分期间，到指定地点进行了单独投票。此外，韩国在全球115个国家设立了219个投票所，为在海外居住的韩国公民提供了投票机会。据选举委员会10日公布的初步统计数据显示，本次选举投票率为77.1％。

尹锡悦确认当选后，在国民力量党第20届总统选举开票情况监测室现场。人民网 裴埈基摄

尹锡悦1960年12月出生于韩国首尔市区，高中毕业后考入首尔大学法学系。经历了8次落榜后，尹锡悦终于在1991年通过了司法考试，并于1994年在大邱地方检察厅开始了检察官生活，此后一直在检察系统工作。2016年，尹锡悦担任“亲信干政门”特别检察组长，主导了一系列调查。2019年，任韩国大检察厅检察总长。2021年6月宣布参加总统竞选。

2021年11月，尹锡悦在与中国驻韩国大使邢海明会面时曾表示，如果自己当选，将努力推动韩中双边关系继续提质升级。韩中两国有着悠久的交往历史，也是彼此重要的贸易伙伴。2022年是韩中建交30周年，希望以此为契机，韩中两国进一步增进理解，促进双边关系取得更大发展。

针对韩美关系，尹锡悦表示，应该巩固韩美同盟，在尖端技术和安全方面加强双方合作，合力推进朝鲜半岛的和平稳定发展。

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