新华社日内瓦3月9日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团公使蒋端9日在联合国人权理事会第49届会议代表20多个观点相近国家作共同发言，对一些国家移民拘留中心侵犯儿童权利表达关切，敦促有关国家立即停止侵犯儿童权利行为。

共同发言指出，联大通过《儿童权利公约》30多年来，世界范围内儿童权利保护事业不断取得进步，同时也面临诸多挑战，包括移民拘留中心中侵犯儿童权利问题。一些国家将移民儿童长期羁押在条件恶劣的移民拘留中心，严重侵犯移民儿童权利，引发普遍关切。有的国家强行将移民儿童与其父母分开，许多儿童最终与其父母、家人失散，造成人间悲剧。有的国家将移民拘留中心交由私营机构运营，出现大量对儿童的虐待和暴力现象。

共同发言呼吁联合国人权理事会、人权高专办和特别机制持续关注移民拘留中心中侵犯儿童权利现象，敦促有关国家立即停止在移民拘留中心侵犯儿童权利行为，停止将移民儿童与其父母分开，停止由私营机构运营移民拘留中心，追究侵犯儿童权利者的法律责任。

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