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尹锡悦在韩国总统选举中获胜

2022年03月10日06:44 | 来源：新华网
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　　新华社首尔3月10日电（记者杜白羽 陆睿）根据韩国中央选举管理委员会10日公布的统计结果，最大在野党国民力量党候选人尹锡悦在韩国第20届总统选举中获胜。

　　当地时间10日6时（北京时间5时）许，韩国中央选举管理委员会完成总统选举100%计票。根据统计，尹锡悦得票率为48.56%，执政党共同民主党候选人李在明紧随其后，得票率为47.83%。

　　李在明当天凌晨发表讲话承认败选，并祝贺尹锡悦获胜。他表示，希望尹锡悦能够开启超越分裂和矛盾的时代。

　　尹锡悦随后在讲话中表示，这一投票结果是韩国民众的胜利。他同时呼吁民众团结一致。

　　韩国第20届总统选举9日举行正式投票。本届总统选举共有14名候选人登记，国民之党候选人安哲秀在最后阶段宣布弃选，与尹锡悦联手。新浪潮党候选人金东兖弃选，宣布支持李在明。根据韩国中央选举管理委员会统计，本届总统选举共有4419.77万登记选民，投票率为77.1%，比上一届低0.1个百分点。

　　尹锡悦1960年12月出生于韩国首尔市，于2016年任“亲信干政”事件特别调查组组长，2017年任首尔中央地方检察厅检察长，2019年7月任检察总长。2021年6月，尹锡悦宣布竞选总统。

　　韩国1987年改宪实行总统全民直选制，总统任期5年且不得连任。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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