新华社拉姆安拉3月9日电（记者李碧念）中国驻巴勒斯坦办事处9日发表声明说，中国援助巴勒斯坦境外难民的第三批国药新冠疫苗当天交付联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）并运抵黎巴嫩，用于为黎巴嫩境内巴勒斯坦难民接种疫苗。

声明说，至此，中国共计援助巴勒斯坦境外难民20万剂新冠疫苗。这些疫苗已分三批交付近东救济工程处，并分别运抵约旦、叙利亚和黎巴嫩。

中国驻巴勒斯坦办事处主任郭伟在声明中说，此次新冠疫苗援助行动是践行中方提出的全球疫苗合作行动倡议的具体举措，有利于加快实现新冠疫苗在发展中国家的公平可及。中方将一如既往支持近东救济工程处工作，继续为巴勒斯坦难民提供切实帮助。

近东救济工程处9日发表声明，向中国政府和人民表示感谢。声明说，在全球疫苗供应受限和地区疫苗接种推广出现不确定的情况下，中国此次捐赠疫苗向外界明确传递出支持巴勒斯坦难民的信息，不仅为巴勒斯坦难民提供至关重要的保护，也推动新冠疫苗公平和及时的获取。

据悉，自新冠疫情暴发以来，中国已累计向近东救济工程处捐款200万美元，并向其在巴勒斯坦、约旦、黎巴嫩、叙利亚的下属医疗机构提供抗疫物资援助，通过其向境外巴勒斯坦难民提供“健康包”。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)