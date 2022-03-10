新华社北京3月9日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰外长库列巴9日在社交媒体发表声明说，俄罗斯军队控制的切尔诺贝利核电站供电线路受损，目前核电站已经完全断电。库列巴同日说，10日他将与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。

——库列巴说，核电站的备用柴油发电机将为切尔诺贝利核电站恢复供电48小时。之后，核电站乏核燃料储存库的冷却系统将停电关闭，这将有引发核辐射泄漏的危险。

据了解，切尔诺贝利核电站机组于2000年底全部关停，核电站也从此停止发电，但其乏核燃料储存库中还存有大约2万个乏核燃料组件。

——库列巴说，对于与拉夫罗夫的会谈结果他并不抱太高期待，但乌方正在为会谈尽可能取得成果而努力。乌方的要求是停火、解放领土和终止人道主义灾难。他将与拉夫罗夫讨论停止敌对行动和俄军从乌领土撤离问题。

——俄罗斯总统普京9日与多国领导人通电话讨论特别军事行动。普京先后分别与非洲联盟轮值主席、塞内加尔总统萨勒以及埃及总统塞西通电话，就俄方采取的特别军事行动问题进行讨论。普京向萨勒介绍了俄特别军事行动的主要内容，重点涉及人道主义走廊问题。普京向塞西介绍了俄采取特别军事行动的原因和目标，以及俄乌代表的谈判情况。

——据乌克兰总统网站消息，乌克兰总统泽连斯基8日晚呼吁乌俄双方开展坦诚和实质性谈判。泽连斯基在视频讲话中说，“战争必须结束，我们需要坐到谈判桌前，需要进行坦诚的、实质性的、符合人民利益的对话”。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9日表示，俄方一直保持并始终有兴趣继续进行谈判。一旦乌克兰谈判代表准备好，俄方有兴趣开始新一轮的接触。美国实际上正在向俄罗斯发动经济战争。美国正试图让全世界都参与对俄罗斯的制裁，而俄方需要“做最符合自身利益的事情”。俄罗斯政府将会在“几个小时之内”制定出一份限制原材料和相关产品进出口的清单。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃9日在新闻发布会上表示，在7日进行的第三轮谈判中，双方就建设人道主义通道撤离平民有一些共识，俄方希望下一轮与乌克兰的谈判能够向前迈出更加实质性的一步。扎哈罗娃还表示，特别军事行动的目的是实现乌克兰的“去军事化”和“去纳粹化”，消除因为北约在乌克兰领土上军事存在的发展而对俄罗斯造成的军事威胁。特别军事行动的任务中不包括占领乌克兰，也不包括推翻乌现政府。目前共有大约200万人向俄方提出撤离请求，已有14万人进入俄罗斯国境。她呼吁乌方尽一切可能确保平民安全撤离。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫9日上午表示，俄方在特别军事行动中缴获的文件显示，乌军此前制定了今年三月对顿巴斯地区进行大规模进攻的计划。当天，俄国防部网站公布了乌克兰国民警卫队指挥官今年1月22日发布的秘密命令原件的照片。

——据乌克兰国家通讯社消息，乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克9日在新闻发布会上表示，乌方9日清晨接到俄方和国际红十字会书面通知，同意乌方之前开通6条人道主义通道的建议。她说，乌总理什梅加尔当天上午与红十字国际委员会主席毛雷尔通话确认同意开通人道主义通道。基辅当地时间上午9时至晚上9时，乌军将在多个路线上实施停火。

——乌克兰武装部队总参谋部9日在社交媒体发布消息称，自2月24日至3月9日，乌军共击毁俄军坦克317辆、装甲车1070辆、火炮系统120套、防空系统28套、多管火箭筒56套、固定翼飞机49架、直升机81架、机动车辆482辆、战船3艘、油罐车60辆、无人机7架。

——乌武装部队总参谋部还称，8日俄军放缓了进攻速度，目前俄军主要是继续围攻基辅、哈尔科夫、苏梅、切尔尼戈夫、马里乌波尔、尼古拉耶夫并在俄罗斯本土和克里米亚之间建立陆路通道。此外，俄罗斯军队正在试图利用乌克兰现有的加油站和石油储存设施网络解决部队燃料供给问题。（参与记者：黄河、李东旭、李铭）

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