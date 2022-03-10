新华社维也纳3月9日电 国际原子能机构理事会会议9日在维也纳举行。中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团参赞王昶在伊朗核问题有关议题下发言。

王昶指出，当前伊核全面协议恢复履约谈判来到最后关头，各方应加大外交努力，早日作出政治决断，一鼓作气解决遗留问题。美方作为当前伊核危机的始作俑者，理应彻底纠正错误，进一步采取切实举措，积极回应伊方合理关切，推动谈判尽早达成协议。所有各方均应为外交努力取得进展创造必要条件和良好氛围。

王昶表示，中方支持国际原子能机构继续秉持客观、中立和公正的原则，并严格根据授权履行对伊朗核计划的保障监督职责；欢迎伊方邀请国际原子能机构总干事访伊并取得积极成果，特别是国际原子能机构与伊朗5日发表共同声明，就有关问题的解决达成“路线图”，支持双方继续通过对话解决分歧。中方赞赏伊方在此方面展现的建设性态度。

王昶强调，国际原子能机构理事会曾在2015年通过决议，就伊核计划可能的军事层面问题得出结论。中方坚决反对将国际原子能机构保障监督问题政治化，反对任何国家借保障监督问题翻伊核计划历史旧账，反对有关方借此干扰和破坏全面协议的执行。

王昶表示，中方始终坚定维护全面协议和安理会第2231号决议的权威性和有效性，建设性参与谈判，积极劝和促谈，目的就是要推动全面协议早日重返正轨。中方高度重视国际原子能机构在监督协议执行中的重要作用，期待国际原子能机构与伊朗加强对话合作，共同推动恢复履约工作顺利起步并行稳致远。中方将继续为推动伊核问题政治外交解决进程而不懈努力，也将坚定维护中方自身的合法正当权益。

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