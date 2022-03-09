人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中古合作古巴中学中文教学项目启动

2022年03月09日09:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社哈瓦那3月7日电（记者林朝晖）中古合作古巴中学中文教学项目启动仪式7日在位于古巴首都哈瓦那的罗德里格斯中学举行，中文课成为该中学选修课。

　　中国驻古巴大使马辉出席仪式并致辞。他说，语言是文化的载体、交流的工具。学习中文有助于增进对中华文明的了解，破解现代中国发展奇迹的密码。

　　据马辉介绍，中国驻古巴大使馆为罗德里格斯中学提供了教科书、词典、手册和教具，供该校中文课使用。中国教育部门还计划为罗德里格斯中学在中国遴选姊妹学校，开展对口交流。

　　罗德里格斯中学校长卡洛斯·卡梅荷表示，未来几年古巴全国将有更多教育中心加入中文教学项目。“中文课将对古巴学生的发展产生非常积极的影响。”

　　12岁的古巴少年塞缪尔·萨亚斯是该校首批选修中文课的学生之一。“我正在为自己的未来打开大门，”萨亚斯兴奋地对记者说，“能够选修中文我感到十分幸运。”

　　今年26岁的侯嘉琪成为中方选派到古巴中学任教的首位中文教师。她在接受新华社记者采访时说：“我一定会尽最大努力让孩子们喜欢上中文，学习中国文化，希望他们学好中文之后能成为中古文化交流的桥梁，为中古友谊添砖加瓦！”

　　2019年，中国教育部与古巴教育部签署教育交流框架协议，支持古巴初级中学开展中文教学。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部