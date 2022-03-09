新华社哈瓦那3月7日电（记者林朝晖）中古合作古巴中学中文教学项目启动仪式7日在位于古巴首都哈瓦那的罗德里格斯中学举行，中文课成为该中学选修课。

中国驻古巴大使马辉出席仪式并致辞。他说，语言是文化的载体、交流的工具。学习中文有助于增进对中华文明的了解，破解现代中国发展奇迹的密码。

据马辉介绍，中国驻古巴大使馆为罗德里格斯中学提供了教科书、词典、手册和教具，供该校中文课使用。中国教育部门还计划为罗德里格斯中学在中国遴选姊妹学校，开展对口交流。

罗德里格斯中学校长卡洛斯·卡梅荷表示，未来几年古巴全国将有更多教育中心加入中文教学项目。“中文课将对古巴学生的发展产生非常积极的影响。”

12岁的古巴少年塞缪尔·萨亚斯是该校首批选修中文课的学生之一。“我正在为自己的未来打开大门，”萨亚斯兴奋地对记者说，“能够选修中文我感到十分幸运。”

今年26岁的侯嘉琪成为中方选派到古巴中学任教的首位中文教师。她在接受新华社记者采访时说：“我一定会尽最大努力让孩子们喜欢上中文，学习中国文化，希望他们学好中文之后能成为中古文化交流的桥梁，为中古友谊添砖加瓦！”

2019年，中国教育部与古巴教育部签署教育交流框架协议，支持古巴初级中学开展中文教学。

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