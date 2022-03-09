新华社东京3月8日电（记者姜俏梅）日本最高法院日前驳回东京电力公司（东电）上诉，责令东电向约580名福岛第一核电站核泄漏事故的受害居民赔偿11亿日元（1美元约合115日元），这一赔偿金额高于日本政府规定的赔偿标准。

据日本媒体8日报道，日本最高法院7日就3起集体诉讼作出判决，涉及约580人，他们均以福岛第一核电站核泄漏事故造成精神痛苦为由向东电索赔。在此前的二审判决中，东电被要求以高于日本国家赔偿标准对原告进行赔偿，东电随后上诉至最高法院。最高法院7日驳回东电上诉，责令其向原告共赔偿11亿日元。

集体诉讼案律师野村吉太郎认为，这是日本最高法院在“3·11”地震及海啸纪念日前夕向东电发出“停止争论、承担责任”的信息。

2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级地震并引发特大海啸，造成重大人员伤亡。受地震、海啸双重影响，东电所有的福岛第一核电站大量放射性物质泄漏。迄今已有至少上万名事故受害者发起30多起集体诉讼，向东电索赔。截至目前，上诉至日本最高法院的7起诉讼中已有6起确认东电的赔偿责任，且赔偿金额均高于日本国家赔偿标准。

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