新华社北京3月8日电 综合新华社驻外记者报道：十三届全国人大五次会议7日在人民大会堂举行视频记者会，国务委员兼外交部长王毅就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问，受到海外普遍关注。受访多国专家学者认为，中国始终维护世界和平，促进团结合作，推动全球发展，中国的外交政策和实践令人称赞。

维护世界和平 体现大国担当

肯尼亚国际关系问题学者卡文斯·阿德希尔表示，中国始终做世界和平的建设者，一直在用行动坚守并践行真正的多边主义，坚定走和平发展道路，坚定维护联合国在促进世界和平与发展方面发挥的重要作用，体现了负责任大国的担当。

叙利亚政治专家马希尔·伊赫桑认为，多年来中国始终致力于促进世界和平与发展，坚定维护多边主义，推动构建人类命运共同体，中国的外交实践对于维护国际秩序和世界稳定发挥着非常重要的作用，在当前动荡不安的国际形势下尤其具有重要意义和深远影响。

图为2021年6月16日，在黎巴嫩南部辛尼亚村中国维和营举行的授勋仪式上，接受检阅的维和女兵进场前互相整理着装。（新华社发）

匈牙利罗兰大学北约问题专家塞拜尼·盖佐表示，中方对防止乌克兰出现大规模人道主义危机提出六点倡议，表示愿意提供帮助和斡旋，表明中国在劝和促谈方面作出的重要努力。

阿联酋沙迦大学人文社科学院教授柴绍锦说，中国外交政策强调和平与合作，道出了世界大多数国家和人民的心声。中国尊重中东地区国家的独立自主和区域合作，鼓励地区各国探索自主发展道路，为中东地区实现安全稳定提供了中国智慧。

克罗地亚前外长普希奇说，中国坚持独立自主的和平外交政策，在国际关系中发挥着举足轻重的作用，对世界产生积极影响，为全球发展作出重要贡献。

促进团结合作 携手应对挑战

津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员德拉米尼表示，世界是有机的统一体，一旦冲突和灾难发生，任何国家都不可能置身事外。只有认识到团结合作的重要性，才能更好地增进全人类的福祉。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说，各国应增进团结，坚持多边主义。在多边主义旗帜下，各国可以携手应对新冠疫情、气候变化、环境污染、恐怖主义和极端主义等全球性挑战。这些问题无法由一个国家单枪匹马解决，合作是解决这些问题的关键。

图为2022年2月18日，中国政府援助物资运抵所罗门群岛首都霍尼亚拉。（新华社发）

孟加拉国议会议员埃纳姆·哈克表示，中国在加强区域和国际互联互通、支持世界各国应对新冠疫情方面发挥了积极作用。孟加拉国非常乐于与中国发展伙伴关系，与中国的合作对孟有很大帮助。

塞尔维亚议会塞中友好小组主席奥布拉多维奇说，中国的支持和帮助助力塞尔维亚抗击新冠疫情，与中国的合作促进塞尔维亚经济发展，提高了当地人民的生活水平。

斯里兰卡战略研究与冲突预防专家萨米塔·黑蒂格认为，从全球气候变化到地区危机，当今世界所面临的问题无一不提醒着我们，需要以对话、团结和共同议程来实现发展。

推动全球发展 实现互利共赢

巴西瓦加斯基金会教授、巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略表示，中国将外交理念转化为具体行动，中国提出的全球发展倡议有利于促进国家间的合作和世界人民之间的友谊，并将对落实联合国2030年可持续发展议程发挥积极作用。

喀麦隆蒙塔涅大学教授艾蒂安·德玛努说，中国提出的和平发展、促进共同繁荣、共建“一带一路”等理念和倡议让非洲获益，非洲期待同中国发展更多的合作项目，不断同中国实现互利共赢。

图为2022年1月24日，在格鲁吉亚中部城市哈舒里附近，中铁二十三局员工在格鲁吉亚现代化铁路项目施工现场工作。（新华社发）

柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任涅占达里表示，疫情之下柬埔寨不少行业都受到严重冲击，“一带一路”项目已成为柬经济发展的“稳定器”，并将继续发挥至关重要的作用，有力推动后疫情时代柬经济复苏。

智利发展大学国际问题研究中心主任李昀祚认为，推进落实全球发展倡议非常重要，这一倡议将助力落实联合国2030年可持续发展议程，同时也为拉美国家提供了难得的发展机遇。（参与记者：李学军、张玉亮、罗毓、郑一晗、苏小坡、吴长伟、卞卓丹、车宏亮、唐璐、尹南、张笑然、刘春涛、石中玉、陈浩）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)