新华社福州3月9日电（记者周义）福建省首家中欧班列进口商品保税店8日在福州火车站正式营业。依托不断织密的中欧班列国际物流网，中欧班列从前端运输延伸到了终端消费市场，催生物流业与商业衔接的新业态。

在福州火车站，进口商品保税店销售的商品主要来自法国、德国、意大利等国家，涵盖美妆卫护、母婴用品、糖果酒水等200余类1200个单品。保税店一开业便吸引了大量候车厅旅客。

南昌铁路局集团公司中欧班列进口商品保税店负责人汪淑媛说，中欧班列进口商品保税店是物流业与商业衔接的结果，把中欧班列从前端运输延伸到了终端消费市场，是一种商贸新业态。

3月8日，福州市福州站内的中欧班列进口商品保税店开业。图片由中国铁路南昌局集团有限公司提供

2021年2月，江西省首家中欧班列进口商品保税店线下体验社区门店试运营。今年1月，南昌铁路局集团公司“南铁易购”中欧班列进口保税商品南昌西站门店开业。至此，中欧班列进口商品保税店逐步形成了由社区、铁路运输商圈门店和线上商场组成的布局网络。

据了解，国外优质商品通过中欧班列进入中国国内市场，再通过保税店直接展示销售，从而实现“保真、平价”，对消费者具有吸引力。南昌铁路局集团公司中欧班列进口商品保税店门店经理陈秀琴说，保税店所售商品使用防伪技术，利用智能电子标签对商品进行标识，给每件商品贴上“身份证”，可实现全程追踪、溯源。

3月8日，旅客在中欧班列进口商品保税店福州站门店选购商品。新华社记者 周义 摄

汪淑媛说，中欧班列进口商品保税店模式以运带贸、以贸促运，拓展了中欧班列的“商贸路”。未来，中欧班列进口商品保税店数量有望在闽、赣两省的车站商圈、社区持续增加。

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