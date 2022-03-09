新华社日内瓦3月8日电（记者刘曲）世界卫生组织最新数据显示，截至8日，全球累计新冠死亡病例数已超600万，确诊病例数超过4.46亿。

世卫组织8日公布的数据显示，截至欧洲中部时间8日16时31分（北京时间23时31分），全球累计新冠确诊病例达到446511318例，累计死亡病例达到6004421例。其中，世卫组织美洲和欧洲区域报告的累计确诊病例分别高达148186741例和183755057例，累计死亡病例分别为2649627例和1891911例，两区合计的确诊和死亡病例数分别占全球约74.3%和75.6%。

具体到国家，美国的累计确诊和死亡病例最多，累计确诊超7854万例，死亡超95万例，分别占全球约17.6%和15.8%。其后是印度和巴西，累计确诊分别超4297万例和2904万例，死亡分别超51万例和65万例。这三个国家合计确诊和死亡病例数已超过全球的33.7%和35.2%。

全球范围内，截至3月6日的一周，新增确诊和死亡病例数与前一周相比分别下降5%和8%；世卫组织六个区域办事处统计的新增确诊病例超过1000万例，新增死亡超过52000例；除世卫组织西太平洋区域报告的周新增确诊病例数增加46%外，其他区域都在减少；周新增死亡病例数方面，除西太平洋区域增加29%和东地中海区域保持稳定外，其他区域均有所下降。

世卫组织强调，对上述数据应谨慎解读，因为一些国家正在逐步采用有针对性的检测策略，导致检测的总人数减少，从而检测出的病例也在减少。

世卫组织8日发表声明说，变异新冠病毒奥密克戎毒株目前在全球迅速传播并占据主导地位。奥密克戎毒株有多个亚型变异毒株，包括BA.1、BA.2和BA.3。全球范围内，BA.1一直是奥密克戎毒株的主要亚型，但最近几周有关感染BA.2型的报告比例和BA.1相比一直在增加，并在几个国家发展为主要传播亚型。

鉴于当前奥密克戎病毒广泛传播，世卫组织强烈支持为公众紧急提供新冠疫苗的初始及加强针，特别是针对可能患新冠重症疾病的高风险群体。

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