新华社北京3月9日电 综合新华社驻外记者报道：美国总统拜登8日宣布，美国将对俄罗斯实施能源禁运，停止从俄进口石油、天然气和煤炭。俄罗斯总统普京8日签署法令，对制裁条件下的国民和企业给予支持。

——美国总统拜登8日宣布，美国将对俄实施能源禁运，停止从俄进口石油、天然气和煤炭。他当天在白宫发表讲话时表示，对俄能源禁运将导致美国国内汽油价格继续上涨，增加美国民众生活成本。拜登警告美国石油和天然气企业不要借机哄抬价格。俄罗斯国家杜马（议会下院）主席沃洛金在社交媒体上发文表示，美国把对俄制裁扩展到能源禁运，意在抢占欧洲市场，这一做法造成的损失将由欧洲企业和民众买单。

——英国政府8日宣布，将在年底前停止从俄进口石油及石油产品。法国总统府爱丽舍宫同日对媒体表示，法国不会立刻停止进口俄罗斯天然气，希望从长远角度逐步摆脱对俄罗斯石油和天然气的依赖。当天早些时候，欧盟宣布将把今年自俄天然气进口量减少三分之二。

——俄罗斯总统普京8日签署一项在对外经济活动领域采取特殊措施的总统令，要求在今年12月31日前禁止特定种类食品和原料的进出口。相关食品和原料清单将由俄政府确定。当天早些时候，普京还签署了一项包含一揽子社会经济措施在内的法律，对制裁条件下的国民和企业给予支持。

——俄罗斯国防部8日表示，俄军自莫斯科时间9日10时起再次启动“安静模式”，以保障从基辅、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫和马里乌波尔撤离平民的人道主义走廊。俄国防部认为，俄乌之间应就撤离平民问题建立持续联系。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫8日说，在过去一天内俄方在没有乌方参与情况下，从顿巴斯地区及其他危险地区撤出超过5000人。此外，有超过200万乌克兰人和外国人向俄方提出了撤离请求。他说，乌民族主义者以残酷的手段，阻止人们通过人道主义走廊撤至俄罗斯。

——根据俄国防部发言人科纳申科夫8日早些时候通报，过去24小时内，俄军共摧毁乌克兰军事基础设施的158处目标。科纳申科夫同时宣布，为帮助平民撤离，俄军于莫斯科时间当天10时起实行“安静模式”，并在基辅等地开放人道主义通道。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克8日在新闻发布会上说，苏梅州至波尔塔瓦州当天开通人道主义通道。基辅时间8日9时至21时，乌军在当地人道主义通道沿线进入“安静模式”。韦列修克当天表示，乌方不同意在通往俄罗斯和白俄罗斯的方向开辟人道主义通道。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃8日表示，在紧靠俄罗斯边境的乌克兰实验室中曾进行过生物武器部件研发，乌方紧急清理在美国资助下实施的军事生物计划痕迹已得到证实。扎哈罗娃表示，俄罗斯赞成恢复制定具有法律约束力的《禁止生物武器公约》核查议定书工作。

——德国总理朔尔茨7日下午以视频方式与美国总统拜登、法国总统马克龙、英国首相约翰逊共同讨论乌克兰局势。德国联邦政府当晚发布公告称，四国领导人表示，必须将平民安全放在首位，任何通过外交手段解决俄乌危机的努力都应得到支持，同时呼吁俄罗斯立即停火并完全撤军。（参与记者：李超、黄河、李东旭、华迪、唐霁、胡雪、邓仙来、许缘、杨海若）

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