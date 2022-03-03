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育友谊之花：中国维和步兵营慰问纳克杜蒙村

2022年03月03日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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与当地村民合影。维和步兵营供图
与当地村民合影。维和步兵营供图

人民网喀土穆3月2日电 （记者苏航）当地时间2月28日，根据军民协调计划安排，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营邀请朱巴战区司令阿提库尔·拉赫曼准将走进UN HOUSE缓冲区纳克杜蒙村开展军民协调活动，并为他们送去了人道主义援助物资。

纳克杜蒙村的经济来源主要依靠买卖茅草、柴火、石头等物品，许多村民甚至很难保证日常生活起居。

村民海伦有3个孩子，前段时间她与丈夫因部落冲突而走散，这种情况在村里很常见。她在当地经营一家小商店，作为家中的主要经济来源。营长丁鸿在了解到海伦的遭遇后，将带来的学习用品亲手交到海伦手中，并鼓励她要坚定信心，教授孩子们学习文化知识，用知识战胜困难。

随后，维和步兵营官兵与当地的孩子们一起做起了游戏。伴随着欢快的歌声，孩子们脸上露出甜美的笑容，来自中国维和官兵的温暖，让这个原本冷清的村子一下子充满了快乐。

纳克杜蒙村村长桑提努对维和官兵的到来表示欢迎，并且高度评价了我维和官兵帮助村民的善举。第八批维和步兵已先后开展类似捐赠活动20余次，共捐赠各类物资4000余件（套），受到了联南苏团和当地民众高度认可和赞誉。

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(责编：高歌、常红)

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