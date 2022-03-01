人民网开罗3月1日电 （记者沈小晓）由开罗中国文化中心与埃及文化部儿童文化中心、开罗省教育局天才儿童中心联合举办的祝福“北京冬奥”最美贺词评选活动近日顺利结束。

来自开罗20多所中小学校的近600名埃及小朋友在印有“国家速滑馆”“国家越野滑雪中心”“国家雪车雪橇中心”“首钢滑雪大跳台”“云顶滑雪公园”“万里长城雪景图”等字样的精美明信片上，真诚书写下祝福中国和北京冬奥会的最美贺词。

“和平的国家，文明的国土”“为他们（中国）战胜疫情而骄傲”“北京冬奥会是和平的聚会与团结的象征”“他们（中国）与时间赛跑，事实证明中国能够克服一切困难，实现他们的愿望”……一句句真诚感人的祝福与赞赏，传递着埃及少年儿童对中国、中国人民以及北京冬奥会的美好祝愿。

本次最美贺词评选活动于2022年春节前启动，历时近1个月。活动共收到埃及小朋友亲手书写的明信片祝福贺词近600张，评选出“最美贺词”一等奖5名，二等奖10名，三等奖32名及若干名优秀奖。

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