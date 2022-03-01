人民网开罗2月28日电 （记者沈小晓）当地时间2月27日，中国铁建中国土木参与承建的“一带一路”重点项目——阿联酋铁路二期项目B标段主线铺轨顺利贯通，这标志着在中国技术、中国企业的助力下，阿联酋阿布扎比和迪拜两个酋长国全境实现铁路连接。

阿联酋铁路二期项目B标段全长222公里，是阿联酋铁路二期项目线路最长的标段，其中主线长181公里，位于阿布扎比酋长国境内，是连接阿联酋阿布扎比和迪拜的重要纽带。在全球疫情依旧蔓延的背景下，中国的建设者们克服高温酷暑、疫情肆虐等挑战，完成了180多个结构物建设、近1000处公用设施迁改、近4000万方土方、近40处导改、300公里铺轨等任务，实现标段主线铺轨贯通的阶段性目标。

阿联酋铁路二期项目是中阿双方共建“一带一路”的标志性工程，是两国深化政治互信、加强经济合作的体现。目前该项目总体进度已近85%，未来将贯通五个酋长国，覆盖阿联酋主要工业中心、制造中心、物流中心、人口密集区及重要港口口岸，推动当地经济发展和社会进步，进一步深化中阿全面战略伙伴关系。

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