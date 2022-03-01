人民网彼得罗波利斯市2月28日电 （记者李晓骁）巴西里约热内卢州民事警察局28日发表公报说，该州山区城市彼得罗波利斯本月15日暴雨灾害造成的死亡人数已升至229人，另有至少20人失踪，超过800人无家可归。

28日，巴西华人文化交流协会筹措的50台冰箱从里约热内卢市运达彼得罗波利斯市灾区。巴西国会众议员佩德罗·奥古斯托、彼得罗波利斯市市长鲁本斯·邦滕波等出席捐赠仪式，对华人的爱心捐助表示感谢。

“中国是巴西真正的朋友！”奥古斯托说，灾难发生后，中国是世界上首批向巴西表达慰问的国家。在最艰难的时刻，中国朋友伸出援手，为灾区的人民带来了希望。“团结力量大，巴西和中国团结在一起。我非常感谢巴西华人文化交流协会，非常感谢中国朋友！”

目前，该市仍有多处受到泥石流冲击的房屋尚未完成清理，救援工作仍在紧张进行当中。巴西多个州派出消防员和警犬协助搜救工作，巴西各界也纷纷向灾区捐赠物资。正值夏日，许多食物等援助物资因天气炎热而无法发放到灾民手中。邦滕波说，彼得罗波利斯市遭遇了历史上最严重的自然灾害，华人朋友急当地灾民所急，50台冰箱将帮助当地受灾群众渡过难关。“中国朋友的善举体现出大爱无疆。我以彼得罗波利斯市政府的名义，向中国朋友表示衷心感谢！”

巴西华人文化交流协会主席上官建峰表示，巴西是旅巴华人的第二故乡，对灾民遭受的创伤感同身受。一方有难、八方支援是中华民族的传统美德，希望通过与爱心人士共同努力，让受灾民众早日回到正常生活中来。

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