人民网北京2月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持23日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：能否介绍一下中方为解决乌克兰问题发挥了什么作用？

华春莹：在地区热点问题上，中方一向致力于劝和促谈，为推动和平解决地区热点问题发挥建设性作用。

在乌克兰问题上，同近段时间以来美方不断向乌输送武器、推高紧张、制造恐慌甚至渲染战争形成鲜明对比的是，中方始终呼吁各方尊重和重视彼此的合理安全关切，努力通过谈判协商解决问题，共同维护地区和平稳定。16日，习近平主席同马克龙总统通话时强调，有关各方应该坚持政治解决的大方向，充分利用包括诺曼底机制在内的多边平台，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。近日，王毅国务委员兼外长通过视频出席慕尼黑安全会议中国专场时也强调，各方应该切实负起责任，为和平而努力，而不是一味推高紧张、制造恐慌、甚至渲染战争。

现在问题的关键是，作为当前乌克兰局势紧张的始作俑者，美方在这场危机中扮演了什么角色？发挥了什么作用？如果有人一边火上浇油，一边指责别人救火不力，这种行为是不负责任的，也是不道德的。

凤凰卫视记者：台湾地区领导人发言人和外事部门负责人将乌克兰问题同台湾问题相比，称希国际社会持续向台湾提供武器，迫使大陆不敢武力“侵犯”。还有人说，不要使今日之乌克兰成为明日之台湾。中方对此有何评论？

华春莹：台湾当局有些人借乌克兰问题蹭热点和碰瓷，是不明智的行为。

台湾的确不是乌克兰。台湾从来都是中国领土不可分割的一部分，这是无可辩驳的历史和法理事实。一个中国原则是公认的国际关系准则。台湾地区的和平取决于海峡两岸关系的和平发展，而不是揺尾乞怜，指望外部势力售卖武器或提供军事支持。“台独”只能是死路一条。对此，任何人都不应有任何误解误判。

乌克兰危机发生以来，有些人不时提及台湾，有关评论充分暴露出他们对台湾问题的历史缺乏最起码的了解。我愿借此机会多说几句，做些普及。

大家都知道，海峡两岸由于当年的内战存在着政治对立，但中国的国家主权和领土完整从未分割，也不可能分割。这是台湾问题的现状。

今年是尼克松总统访华50周年。1972年2月尼克松总统访华时，中美双方在上海发表了《中美联合公报》，标志着中美关系开始走向正常化。在“上海公报”里关于台湾问题有非常重要的论述：美国方面声明，中美两国的社会制度和对外政策有着本质的区别，但双方同意，不论社会制度如何，都应根据尊重各国主权和领土完整，不侵犯别国、不干涉别国内政，平等互利、和平共处的原则来处理国与国之间的关系。美方在“上海公报”中还声明：美国认识到，在台湾海峡两岸的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分，美国政府对这一立场不提出异议。美方重申对由中国人自己和平解决台湾问题的关心，确认从台湾撤出所有美国武装力量和军事设施的最终目标。在此期间，它将逐步减少其在台湾的武装力量和军事设施。

在1982年8月17日中美两国政府发表的“八·一七公报”中，美国政府声明：美国政府非常重视与中国的关系，并重申无意侵犯中国的主权和领土完整，无意干涉中国内政，也无意执行“两个中国”或“一中一台”政策。美国政府声明，其不寻求执行一项长期向台湾出售武器的政策，它向台湾出售的武器在性能和数量上将不超过中美建交后近几年供应水平，它准备逐步减少向台湾出售武器，并经过一段时间导致最后的解决。

我想借此机会向大家普及一些关于台湾和美台交往的历史事实。大家可以对照看一看，美方到底是不是信守了承诺？相信这有助于帮助大家更好了解台湾问题。我们也想奉劝包括台湾岛内的一些人，千万不要对台湾问题有任何误解误判。

法新社记者：美国、欧盟、英国等多个国家和组织就俄罗斯对乌克兰采取的行动宣布对俄实施新的制裁。中国会对俄罗斯实施制裁吗？

华春莹：你显然对中国政府的政策缺乏基本了解。中方一贯认为制裁从来不是解决问题的根本有效途径。中方一贯反对任何非法单边制裁。

根据美国财政部公布的数据，在过去20年里，美国实施的制裁数量增长了10倍。美国上一届总统任期内实施的制裁高达3800项，相当于平均每天3次挥舞“制裁大棒”。2011年以来，美国对俄罗斯实施的制裁就超过了100多次。但是，美方的制裁解决问题了吗？世界因为美方的制裁变得更好了吗？乌克兰问题会由于美方对俄罗斯实施制裁而自然解决吗？欧洲安全将由于美方对俄制裁而变得更有保障吗？希望有关方面认真思考，还是应该努力通过对话协商解决问题。

我还想指出，美国等一些国家的非法单边制裁，已经给相关国家经济和民生造成严重困难。美方在处理乌克兰问题和对俄关系时，不得损害中方和其他方面正当权益。

《中国日报》记者：个别美国媒体认为，中方现在在乌克兰问题上的表态立场同中方一贯奉行的尊重国家主权和领土完整原则相矛盾。你是否同意这种看法？

华春莹：中方在乌克兰问题上的立场是一贯的，没有变化。

中方表态符合中方一贯坚持的推动对话协商解决地区热点问题的立场。中方始终秉持客观公正，站在和平正义的一边，按照事情本身的是非曲直决定自身立场，主张各国都要根据联合国宪章的宗旨和原则和平解决国际争端。个别人指责中方有关乌克兰问题的立场违背尊重国家主权和领土完整原则，这要么是别有用心，要么是故意歪曲误解。

凡事都要讲道理，凡事也都有因果关系。乌克兰问题有其复杂历史经纬，局势演变至今是各种因素共同作用的结果。要想正确客观认识并寻求理性和平的解决方案，有必要了解乌克兰问题的来龙去脉，在平等和相互尊重的基础上，妥善解决彼此合理安全关切。一些国家应该想一想，在美方违背同俄罗斯的协议5次将北约东扩至俄家门口并部署大量先进进攻性战略武器时，他们有没有想过把一个大国逼到绝地的后果？

当前形势下，和平解决乌克兰问题的大门并没有完全关上。我们希望有关当事方保持冷静和理性，致力于根据联合国宪章原则，通过谈判和平解决有关问题。中方将继续以自己的方式劝和促谈，欢迎并鼓励一切致力于推动外交解决的努力。

《北京青年报》记者：据报道，近日，国际原子能机构称，技术工作组已结束对日本福岛核电站核污染水处置的实地考察，将于4月份发布针对本次调查内容的评估报告。中方对此次评估工作有何评论？中方是否将就评估报告与国际原子能机构保持沟通？

华春莹：我注意到有关报道。日本单方面决定向海洋排放福岛核污染水，遭到国际社会、特别是利益攸关方的广泛质疑和反对。国际原子能机构技术工作组受到了各方关注。必须指出的是，日方没有同意机构的技术工作组对排海以外的核污染水处置方案进行评估，这使得机构无法评估核污染水处置最佳方案。这不是国际社会期待的结果。中方支持机构技术工作组开展工作，但是绝不代表我们认同日方向海排放核污染水的错误决策。

福岛核污染水的处置不仅是一个核安全问题，更可能对海洋生态环境、食品安全和人类健康造成严重危害。中方希望，随着机构技术工作组工作的持续深入，能够促使日方纠正错误，与相关国际机构和利益攸关方充分协商，以公开、透明、科学和安全的方式处置核污染水。

中新社记者：据报道，日前尼泊尔政府将同美国签署的“千年挑战计划”协议（MCC）提交议会，引发激烈争议，加德满都等地爆发大规模群众抗议活动。美国务院表示尼不批准MCC将影响美尼关系。有分析指出，MCC协议规定其效力高于尼国内法，项目美方人员在尼活动不受尼管辖，项目会计和审计均由美方监督、管理或实施。尼方专家认为，如果接受MCC，将有损尼国家安全和主权。中方有何评论？

华春莹：我们注意到，此前美国国务院发言人表示，如尼方未能批准“千年挑战计划”协议，将影响美尼关系。美国驻尼泊尔使馆又公开表示，“千年挑战计划”协议的5亿美元援助是美国人民给予尼泊尔人民的礼物。我想说的是，“礼物”怎么可能通过“最后通牒”送出呢？这样的“礼物”让人怎么接受？这到底是礼物还是潘多拉盒子呢？恐怕正像一句尼泊尔俗语说的那样，“看起来很好，吃到嘴里是很难嚼的肉”。

中方始终认为，国际发展合作应秉持相互尊重、平等相待原则，要充分尊重当事国主权和人民意愿，不能干涉他国内政，不能附加任何政治条件，不能搞“胁迫外交”，更不能为了一己私利损害他国主权和利益。作为尼泊尔的友好近邻和发展伙伴，中方将一如既往地支持尼泊尔人民自主选择发展道路，继续为尼泊尔经济社会发展提供力所能及的支持和帮助。

彭博社记者：本周，中国短暂扣留日本驻华使馆一名外交官，日本官员就此向中国提出抗议，并称中方此举违反有关保护外交人员的相关国际条约。中方对此有何评论？

华春莹：经核实，报道所提及的日本外交人员在中国从事了与其身份不符的活动。中方有关部门依法依规对该人员进行了调查询问。中方已经向日方提出严正交涉，要求日方尊重中国法律，严格约束驻华外交人员言行，防止类似事件再次发生。《维也纳外交关系公约》对外交官行为界限有明确规定，外交官负有遵守驻在国法律规章的义务。

深圳卫视记者：美国总统拜登发表演讲称，俄罗斯对乌克兰的行动是“侵略的开始”。我们也注意到塞尔维亚总统武契奇建议乌克兰总统先谴责美国、英国和其他国家对塞尔维亚进行的侵略行径。中方对此有何评论？

华春莹：乌克兰问题有其复杂历史背景和经纬，演变到今天这种局面，是各种因素共同作用的结果。我注意到俄方反复多次表示，俄方无意对乌克兰发动战争，而且反复强调俄方愿意就乌克兰加入北约问题同美方等相关方面开展对话。

值得一提的是，“安全不可分割原则”被写入了1975年《赫尔辛基最后议定书》序言、1990年《新欧洲巴黎宪章》、1997年《俄北约关系基础文件》、1999年欧安组织伊斯坦布尔通过的《欧洲安全宪章》以及2011年《俄美关于进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约》序言等文件。但美方显然没有遵守其承诺。针对俄方提出同美方就欧洲安全保障倡议进行对话，美方也没有相向而行。

中方一贯认为，各国安全应该是共同、合作、可持续的，任何国家和集团都不应该谋求所谓安全利益最大化，俄方的合理安全关切应当得到重视和解决。我注意到有报道称，普京总统表示，乌方拒绝加入北约并保持中立将是解决问题最佳方式。乌方、美方等相关方面也都表示无意进入战争。这说明，和平解决乌克兰问题仍有希望。解铃还需系铃人。我们希望各方保持克制和冷静，认识到落实安全不可分割原则的重要性，不要关闭对话的大门，致力于通过谈判缓和事态，化解分歧，共同维护和平。

你刚才提到了武契奇总统的有关表态。我也注意到有不少人认为，在尊重别国主权和领土完整问题上，不应该有双重标准。很多人想问问美方，当年以美国为首的北约轰炸贝尔格莱德时，他们有没有尊重南联盟的主权和领土完整？当美国以莫须有的罪名对巴格达军事打击时，他们有没有尊重伊拉克的主权和领土完整？当美军无人机在喀布尔等地滥杀无辜时，他们有没有尊重阿富汗的主权和领土完整？当美国在世界各地到处煽动、策动“颜色革命”、干涉别国内政时，他们有没有尊重别国的主权和领土完整？希望美方严肃认真对待这个问题，摒弃双重标准。

路透社记者：中国表示新明斯克协议是解决乌克兰局势的唯一出路，然而俄罗斯总统普京称新明斯克协议已不复存在。中方对此有何评论？

华春莹：乌克兰问题演变到今天是各种因素共同作用的结果，其中与新明斯克协议迟迟未能得到有效执行密切相关。局势走到今天，我们依然希望各方保持克制，通过对话协商缓和事态，避免局势进一步升级。

日本共同社记者：我想提问刚才提到的日本外务省昨天发布的内容。中方能不能给我们介绍详细的现场情况？你刚才说与其身份不符合的活动具体指什么？

华春莹：这个问题，你最好去向日本驻华使馆提问。他们的一个外交官在中国到底做了什么不符合身份的事情。希望日方能够认真约束驻华外交人员的言行，不要再发生此类事情。

日本富士电视台记者：平时是两位男性发言人回答我们的提问。很久没见到你了。今天你来主持记者会有没有什么特别的意义？很早以前，我的同事报道了你把大熊猫“香香”误听为“杉山”。今天我非常高兴在这里见到你。

华春莹：（笑）有没有什么特别的意义？似乎没有，就是非常想大家了。

富士电视台帮助我在日本赢得了很多粉丝，谢谢你们。不过当时对我来说其实很尴尬，因为听错了。但是我没想到这个小插曲非常暖人心。香香是中日友好的使者，我们很高兴香香能给日本人民带去很多欢乐。

在中日关系存在一些不那么和谐、愉快声音的情况下，我们看到在刚刚结束的冬奥会期间，中日两国人民之间有很多友好的互动。比如羽生结弦，他在日本受欢迎，在中国也受到了中国观众和粉丝特别热烈的欢迎，几乎每天都可以刷屏。我们的单板滑雪小将苏翊鸣和教练佐藤先生的故事也非常令人感动，非常暖心。我觉得他们之间相互信任、相互支持、相互成就的故事，是当前中日关系中非常难得、珍贵的暖流和正能量。我们特别希望今后能有更多这样温暖人心的正能量和更多积极向上、给人希望和光明的故事被日本媒体报道和传播。

(责编：崔越、刘慧)