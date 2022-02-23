新华社北京2月23日电 综合新华社驻外记者报道：继俄罗斯总统普京21日晚签署命令承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”后，美国、欧盟、英国和日本相继宣布对俄罗斯实施制裁。

美国总统拜登22日在白宫就乌克兰局势发表讲话，宣布对俄罗斯实行经济制裁。他还称，如果俄“进一步入侵”乌克兰，美国将对其追加制裁。

根据白宫发布的说明，本轮制裁对象包括为俄经济发展和军队建设提供资金的两家大型国有金融机构及其附属机构、俄主权债券市场和5名与俄政府有关联的个人及其亲属。白宫表示，美政府将冻结受制裁的俄金融机构在美资产、禁止美国个人和企业与其交易、将其排除在全球金融体系之外并阻止其获取美元资产。美政府还将禁止美国个人和企业在二级市场投资俄政府机构发售的债券。

白宫新闻秘书珍·普萨基22日在例行记者会上说，拜登将不会与俄总统普京举行会谈。美方不会放弃通过外交途径解决乌克兰危机，但只有俄方改变当前做法，外交对话才能取得成功。

此外，美国国务卿布林肯22日表示，鉴于美方认为俄已发起对乌克兰的“侵略”，他当天早些时候告知俄外长拉夫罗夫，取消二人原定于24日在欧洲举行的会晤。

欧盟外长22日在法国巴黎召开针对乌克兰问题的特别会议。会后，法国外长勒德里昂和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同宣布了欧盟针对俄罗斯的一揽子制裁方案。

勒德里昂宣布，欧盟27国一致同意对俄罗斯进行第一轮制裁，制裁措施需得到欧盟27国正式批准后方能生效。欧盟仍然希望通过外交途径解决乌克兰危机。

博雷利介绍说，欧盟将对批准承认乌克兰东部“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”独立的俄国家杜马（议会下院）议员进行制裁，制裁措施包括冻结其资产和禁止向其颁发签证等。欧盟还将制裁27个“破坏或威胁”乌克兰独立、主权、领土完整的个人和实体等。

欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩22日发表联合声明说，俄罗斯承认这两个“共和国”并向该地区派遣“维和部队”的决定是“非法、不可接受的”，希望欧盟成员国坚定团结，与国际伙伴密切协调，对俄罗斯行为做出有力迅速的反应。

英国首相约翰逊22日在议会下院宣布，为应对乌克兰局势，英国制裁5家俄罗斯银行和3名俄罗斯富商。根据制裁措施，受制裁对象在英资产将被冻结，所涉人员禁止前往英国。英政府禁止英国个人和实体与受制裁对象从事交易。约翰逊说，这只是英国制裁俄罗斯的“第一步”，接下来可能出台更多制裁措施。

日本首相岸田文雄23日宣布对俄罗斯实施制裁。制裁措施包括暂停向“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”相关人员发放签证并冻结其资产、禁止日本个人或实体与上述地区进出口交易、禁止俄在日本发行和流通新的主权债券等。（参与记者：邓仙来、唐霁、徐永春、任珂、杜鹃、姜俏梅）

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