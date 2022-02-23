新华社悉尼2月23日电（记者郝亚琳）塔拉瓦消息：中国政府援助基里巴斯的一批紧急抗疫物资23日由中方包机运抵基首都塔拉瓦。

中国驻基里巴斯大使唐松根、基卫生和医疗服务部长伊廷特昂、基内政部长巴特里基到机场迎接。本批物资包括血氧仪、监护仪、心电图机、超声诊断系统以及口罩、防护服等。

唐松根表示，基里巴斯今年1月暴发新冠疫情以来，中方克服困难，以最快速度做出响应，通过包机方式及时将基方最急缺的医疗设备、防护用品运抵塔拉瓦。这批物资承载了中国政府和人民对基政府和人民的深厚情谊。中方将始终同基方站在一起，同心抗疫，不断推进两国在疫情防控和公共卫生领域的交流合作，更多惠及两国人民。

伊廷特昂代表基里巴斯总统马茂、基政府和人民，感谢中方提供紧急宝贵抗疫援助并专门协调安排包机运送基方急缺物资，帮助基方渡过疫情难关。他还感谢中国驻基大使馆及相关部门付出巨大努力，推动此次紧急抗疫援助顺利抵基，表示期待进一步加强基中抗疫和卫生合作。

近期，中方还将通过海运方式把另一批抗疫物资运到基里巴斯。

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