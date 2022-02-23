新华社伦敦2月23日电 通讯：不能挥动魔法棒，假装疫情威胁已消失——英国科学界强烈反对政府取消疫情限制措施

新华社记者郭爽

“不能挥动一根魔法棒，就假装（新冠疫情）威胁已完全消失了。”英国国民保健制度联合会首席执行官马修·泰勒21日说。

当天，英国首相约翰逊宣布一项“与新冠共存”新计划，将从24日起取消确诊患者需自我隔离等所有疫情限制措施，并将从4月1日起不再为所有公众提供免费检测服务，将“政府防控转向个人责任”。他说，目前英国免疫水平已经很高，死亡数字也已大大低于预期，因此可以取消疫情限制措施。

这一决定招致科研人员和医学界人士强烈反对。他们纷纷表示，过早解除限制措施极有可能导致新冠病毒加速传播，此举并非基于科学指导，违背了公共卫生的基本原则，将使儿童、老人和易感人群处于危险之中，并将导致更多人遭遇长期新冠症状。

超过2000名英国科学界人士日前紧急发表联名公开信，对政府决定现阶段在英格兰取消免费检测、病毒监测和确诊患者隔离等法律规定表示担忧。

“我们不相信（全面取消所有新冠限制措施）这一政策基于坚实的科学依据。这一规定几乎肯定会增加新冠病毒传播，并会导致新的值得关注的变异病毒不易被发现。”在这封写给英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂和英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯的公开信中，英国科学界人士要求政府公布支持上述措施的科学证据。

瓦兰斯21日表示，大流行并没有结束，新冠病毒进化还有“很多空间”，它“可能将在未来几年内”继续快速进化，而且“不能保证下一个变异毒株的危险性会降低”。惠蒂同一天警告说，新冠病毒的传播率仍然“非常高”，并敦促新冠患者继续自我隔离。他说，预计将出现新的变异毒株，其中一些可能对疫苗更具抵抗力，可能会造成“严重问题”。

英国政府紧急情况科学咨询小组认为，大流行仍存在相当大的不确定性，新冠病毒在全球的较高流行性为病毒变异提供了更多机会，将会导致更多人感染疾病、死亡、加重医疗系统负担，并面临新变异毒株出现的更高风险。“没有理由假设未来出现的所有变异毒株都是温和的”。

世界卫生组织特使戴维·纳巴罗表示，解除新冠患者自我隔离的法律要求“确实非常不明智”，英国正在“采取违背公共卫生共识的做法”。

马修·泰勒认为，取消疫情应对措施“绝不能受政治权宜之计的驱使”。他呼吁卫生系统领导人谨慎行动，并以科学证据为导向。泰勒说：“目前仍有很多不确定性，包括人们的长期免疫力以及未来变异毒株出现的可能。”

22日公布的疫情数据显示，英国当日新增确诊病例41130例，新增死亡病例205例；累计新冠确诊病例数已达18695448例，累计死亡病例160815例。英国医师协会指出，在确诊病例、死亡病例数如此高的情况下取消所有保护措施为时过早。

该协会理事会主席钱德·纳格保罗认为，英国政府的这一决定是“不成熟的”，将使弱势群体处于危险之中。放弃病毒检测和自我隔离或将导致病例数激增，增加医疗系统负担，以及增加新的变异毒株出现的风险。“与新冠共存并不意味着完全忽视病毒，但在许多方面，英国政府的计划却恰恰如此。”纳格保罗说。

巴斯大学的生物物理化学家亚当·斯夸尔斯在接受新华社记者采访时说，变异毒株奥密克戎更具传染性，在通风不好的室内空间，病毒传播会变得非常容易。他认为，政府应该为防控新冠疫情做更多工作，并表示，他本人未来外出时将继续采取预防措施，在公共场所尽可能保持社交距离。

在接受新华社记者采访时，长期战斗在新冠一线的医生斯特雷恩博士说，根据英国首相宣布的最新计划，人们在公共场所可能随时处于新冠感染者身边，“这将可能会把你或你爱的人置于危险之中。我们都希望疫情结束，但希望并不意味着已真实发生，现在说疫情已结束还为时过早”。

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