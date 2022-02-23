人民网彼得罗波利斯市2月22日电 （记者吴杰）22日，巴西中国和平统一促进会紧急筹措8吨援助物资从里约热内卢市运达彼得罗波利斯市灾区。当地救助物资收集分类点负责人乔安娜代表受捐助的受灾民众，对巴西中国和统会的善举表示衷心的感谢。

巴西里约热内卢州彼得罗波利斯市15日遭遇暴雨导致的泥石流灾害。记者22日在该市部分山坡看到，仍有多处受到泥石流冲击的房屋尚未完成清理。

灾害发生后，巴西中国和平统一促进会迅速组织商议筹备援助物资，并联系当地接收捐赠单位，22日一早将8吨援助物资送达该市。巴西中国和平统一促进会会长王俊晓、执行会长张小春、秘书长林海平等和巴西志愿者一起把援助物资搬运到援助品分类场所。

巴西中国和平统一促进会负责人与巴西志愿者共同搬运捐助物资。人民网记者 吴杰摄

会长王俊晓表示，巴西中国和平统一促进会组织捐赠活动既是为了帮助巴西受灾民众渡过难关、重建家园，也展现中华民族一方有难、八方支援的大爱精神。希望有更多爱心人士共同努力，使当地受灾民众早日回到正常生活中来。

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