昨晚，中国红再次惊艳世界。

来自90多个国家和地区的体育健儿再次齐聚，他们在巨大的红色中国结下，伴着《欢乐颂》的歌声，让“鸟巢”冰面变成了欢乐的海洋。

无论是否获得奖牌，所有运动员都兴奋地冲着摄像机绽放笑容。现场主持人几次催促“请运动员落座观礼”，依然有代表团在场内围成一圈欢跳不愿离去。有中国网友逗趣：“好不容易考完试了，谁还听学校大喇叭广播呀！”

在半个多月里，中国给世界奉献了一场简约、安全、精彩的奥运盛会。毫无疑问，这是一届无与伦比的冬奥会，国际奥委会主席巴赫连用了3个“非常”：非常成功、非常满意、非常安全。在疫情蔓延全球的当下，能把全球各地最优秀的运动员聚集在一起比赛，而且没有出现聚集性疫情，多么不容易。但中国做到了！

有人说，假如奇迹有颜色，那一定是中国红。

一

闭幕式上，巴赫有句话让岛叔印象深刻：你们（运动员）不仅彼此尊重，还相互支持。即使你们的国家因冲突而对立，你们也彼此拥抱。

这样的故事有很多——

2月14日晚，中国姑娘徐梦桃冬奥夺金，美国选手考德威尔第一时间与她相拥喝彩：“TaoTao, I’m so proud of you（桃桃，我真为你骄傲）!”场上是对手，场下是朋友。

场上是对手，场下是朋友（图源：网络）

2月16日，齐广璞摘得自由式滑雪空中技巧金牌当晚，获该项目银牌的乌克兰选手阿布拉缅科与铜牌得主俄奥队员伊利亚·布罗夫击掌拥抱。要知道，就在乌克兰队员出征前，该国体育部长还发出提示：乌克兰运动员应该避免站在俄罗斯运动员身旁。

为啥？因为近段时间，俄乌两国局势紧张。在北京冬奥会火热进行时，美西方政客与媒体正忙不迭地炒作“俄乌战争”，甚至把俄罗斯“入侵基辅”的时间点都掐算了出来。

这些政客们鼓噪战争的目的是什么？无非是要把“入侵者”的帽子扣俄罗斯头上，顺便捞一笔“战争财”。比如，美国就把丑话说前头，表态“一旦俄乌开战，美国不会出兵乌克兰”，但扭脸就说要向波兰出售250辆最先进的M1“艾布兰”主力战车，称是为“加强东欧的国防能力”。瞧，山姆大叔骨子里仍是军火商。

美渲染俄乌战争风险（图源：央视）

一边是美西方不断制造战争恐慌，一边是俄乌运动员在五环旗下紧紧拥抱，还有什么比这种对照更能彰显和平的可贵呢？

要和平不要战争，这正是北京冬奥会向世界传递的重要理念。如巴赫所言：“你们给了和平一个机会。”

二

北京冬奥恰逢中国虎年春节。开幕式次日，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂宴请远道而来的国际贵宾。宴会开始前，热情的主人给客人们办了一场小型“庙会”。

网友新奇地看到，巴赫在现场放起了风筝，新加坡总统哈莉玛学起了剪纸，摩纳哥元首阿尔贝二世亲王要了两个“冰墩墩”面塑，送给他的双胞胎孩子，还说只带一个回家“不好交代”。

阿尔贝二世亲王说，只带一个“冰墩墩”面塑回家，不好交代（图源：网络）

各国政要在中国感受到了难得的放松，同时也展开了密集的多双边外交，达成一系列重要外交成果，基调就是：团结合作。

这4个字，是中国在国际舞台始终秉持的信条。从推进国际抗疫合作到助力世界经济复苏，从提出全球发展倡议、推动实现联合国2030年可持续发展目标到成功举办北京冬奥会、为世界注入信心和希望，中国坚定不移走团结合作的人间正道，切实践行人类命运共同体理念。

2月5日，习近平在会见联合国秘书长古特雷斯时表示，人类生活在同一个地球村，命运紧密相连。面对各种紧迫全球性挑战，加强团结合作，共同坐上新时代的“诺亚方舟”，人类才会有更加美好的明天。

但西方某些政客拼命想凿穿“诺亚方舟”船底，他们在经济上搞单边主义、保护主义，逆全球化而行，政治上搞分裂、拉小圈子，满脑子冷战思维。就在北京冬奥会开幕前夕，他们还要抢戏，拿所谓的人权问题炒作“抵制北京冬奥会”，结果应者寥寥，惨遭打脸。

实际上，所谓盟友内部也是嫌隙丛生，早已不是铁板一块。

冬奥会期间，美日澳印四国代表闲不住，又凑到一起搞“四方安全对话”，既想遏制中国，又想在乌克兰问题上大做文章。野心够大，分歧也不小。一番陈词滥调后，各揣小算盘的四国没达成多少共识，谈了个寂寞。

三

有心思搞对抗，没心思救人命。一向咄咄逼人的西方某些国家，在新冠病毒面前却认了怂。

北京冬奥会开幕后没几天，当地时间2月7日晚，美国国家大教堂敲钟900下，纪念死于新冠肺炎疫情的90万美国人，国家大教堂院长兰迪·霍尔瑞斯直言，“这是一个我无法理解的数字”。

美国发布疫情报告，整个美国全紫了（图源：纽约时报）

何止是他，全世界都无法理解，号称拥有全球一流医疗体系和雄厚医学资源的美国，反而成了最大抗疫失败国，一次次沦为全球疫情重灾区。

确诊病例数和死亡病例数位列全球之首，美国的这个“世界第一”可不光彩。更让人看不懂的是，一些美国政客选择的不是反思自省、修正抗疫路径，而是继续甩锅推责，对内搞党争，对外找“替罪羊”，眼瞅着国内疫情蔓延，直接“躺平”。

他们要找的“替罪羊”，却是全球公认的抗疫模范生。面对不断变异的新冠病毒，中国始终坚持人民至上、生命至上，落实“动态清零”政策，科学精准抗击疫情，在全世界率先实现经济增长由负转正。虽然近期国内疫情偶有反复，但“动态清零”有效避免了大规模感染，确保了经济社会平稳运行。

本届冬奥会的闭环管理大获成功，闭环内阳性病例率仅为0.01%，很多人见证了中国抗疫模式的效率和力量。岛叔注意到，一些来华采访的外媒记者突然转变态度，从攻击中国“动态清零”改为要求中国“坚持清零”。说明啥？眼见为实嘛。

北京冬奥会实行严格的闭环管理（图源：网络）

就连美媒《华尔街日报》也刊文称，不得不承认，中国“动态清零”政策效果明显，实现了死亡人数与经济干扰最小化两个目标，对其他国家有借鉴意义。

但中国的作业哪是那么好抄的？美媒这番喊话，西方某些政客未必听得进。美国《大西洋月刊》杂志坦言，由于美国公共机构难以保障人民的生存权、发展权，“民众对这个国家的信任度——对我们的机构、我们的政治以及彼此的信任度——正在急剧下降”。

四

由于成功控制住了疫情，中国的经济社会发展有了安全底线。

虎年春节，整个中国消费市场热闹红火。在2022全国网上年货节上，冬奥特许纪念商品销售额同比增长逾21倍，冰墩墩相关产品“圈粉”无数、一“墩”难求，滑雪装备和滑雪服销售额同比增长六成以上。春节期间国内旅游出游2.51亿人次、进账2891.98亿元；春节档电影票房达60.35亿元，观影人次1.14亿。如果将时间轴拉长点，2021年全国社会消费品零售总额突破44万亿元，明显超过2019年水平。

中国的虎年春节市场，购销两旺（图源：新华社）

14亿多人的超大规模市场，潜力杠杠的。消费旺盛，说到底源自中国经济社会长期稳定发展、人民生活水平不断提高。

疫情暴发以来，全球经济陷入困境，IMF等国际机构接连下调全球经济增长预期，而中国经济韧性十足、稳中向好。2020年，中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体，2021年经济总量突破110万亿元，GDP同比增长8.1%，就业稳定，物价温和上涨，货物贸易额、外汇储备余额位居世界第一，经济发展和疫情防控均领先全球。尤其让世界瞩目的是，中国把促进共同富裕正式提上日程。

西方某些国家呢，却是另一番撕裂景象：滥发货币、债务高企、能源危机、供应链断裂、通货膨胀……外焦里糊，一地鸡毛。

美国爆发40年来最严重通货膨胀（图源：卫报）

最近，因为滥发票子，美国物价疯涨，疫情持续蔓延导致工作人手短缺，进而造成港口货物积压，物资供应不畅更推高了物价。今年1月，美国CPI同比上涨7.5%，创1982年2月以来最大同比涨幅。与此同时，富者愈富、穷者更穷，中产萎缩，社会矛盾激化。

加拿大爆发卡车司机游行示威（图源：外媒）

正当中国人喜迎新春、互祝“虎年大吉”的时候，加拿大爆发卡车司机游行示威，而且越演越烈。表面看是卡车司机对该国防疫政策不满，根子上还是社会财富分配不公。去年美国的“占领国会山”事件，背后也暴露了类似的社会问题。

加拿大总理的前外交政策顾问说，这是“美国向加拿大输出右翼煽动情绪”。但若没有严重的社会两极分化，极端社会情绪咋能被煽动呢？

中国和西方某些国家，真是两种不同的风景。

文/绫波、霁月、江北

编辑/九段

(责编：牛镛、杨光宇)