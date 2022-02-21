新华社北京2月21日电 综合新华社驻外记者报道：第二十四届冬季奥林匹克运动会20日圆满落下帷幕。中国克服新冠疫情影响，为举办一届简约、安全、精彩的冬奥会付出巨大努力，赢得国际社会高度评价。多国人士认为，北京冬奥会完美展现组织出色、高效协调、绿色创新的中国办奥智慧，这场盛会为团结创造全人类更美好未来传递希望与力量，给世界留下宝贵财富。

成功盛会惊艳世界

哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃认为，北京冬奥会精彩纷呈，冰雪健儿为世界献上了一场精彩的体育盛宴。中国以实际行动将世界各国凝聚在一起。“一起向未来”的口号充分体现了中国以体育语言诠释共建人类命运共同体理念的努力。

埃及青年和体育部长阿什拉夫·苏卜希称赞中国为举办冬奥会付出的巨大努力，认为北京冬奥会精彩绝伦，各项赛事有序、顺畅进行。中方凭借高效的组织协调能力和强大的科技创新能力，克服疫情等不利影响，将北京冬奥会打造成了一场精彩纷呈的国际体育盛事，为国际奥林匹克事业作出卓越贡献。

塞内加尔《太阳报》前驻华记者、中国问题专家阿马杜·迪奥普表示，中国是世界体育舞台不可或缺的国家。尽管北京冬奥会面临疫情挑战，但这丝毫没有减少体育界对北京冬奥会的热情。中国展现了高水平的赛事组织能力，北京冬奥会取得了“全面成功”。

俄罗斯冬季两项联盟主席维克托·迈古罗夫认为，中国为举办冬奥会付出了巨大努力，组织工作应该得到最高评价。“我们必须感谢中国，我会给中国的组织工作五星好评！”

在《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫看来，北京冬奥会呈现出安全、绿色、简约、科技含量高等特色。赛事的举办自始至终都保持在最高水平，中国为运动员提供了可以心无旁骛投身比赛的良好环境，展现出强大的组织能力。

奥运精神完美展现

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，运动员在北京冬奥会期间完美诠释奥林匹克精神，勇于拼搏，勇于挑战，获得了令人赞叹的好成绩。北京冬奥组委和中国人民创造的愉快、高效、和谐的赛事环境，让运动员能够充分表现出最好的自己。感谢中国为世界带来一场完美的体育盛会，它激发了全人类内心深处的共同情感。

文莱奥委会主席苏弗里亲王表示，尽管面临疫情挑战，但北京冬奥会赛事组织出色，防疫措施得力，为全世界运动员提供了一个展现自我、超越自我、实现梦想的舞台，相信中国将不断为国际奥林匹克事业作出新的贡献。

拉美社报道说，北京作为全世界唯一的“双奥之城”载入史册，北京冬奥会也因可持续性理念和对环境保护的重视等让世人印象深刻。

塞尔维亚前资深外交官、国际问题专家日瓦丁·约万诺维奇对北京冬奥会的成功举办表示祝贺，称赞中国再一次在组织协调、管理接待等方面树立了新标杆。北京冬奥会和平、平等、团结的信息已在世界各地传播，为全人类更美好的未来传递希望和力量。（参与记者：陈威华、赵焱、石中玉、吴丹妮、张继业、耿鹏宇）

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