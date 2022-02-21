新华社北京2月21日电（记者许可、温馨）外交部发言人汪文斌21日表示，为了维护中国主权和安全利益，中国政府决定对长期参与美国向中国台湾地区出售武器的两家军工企业实施反制。

在当日的外交部例行记者会上，有记者问：2月7日美方宣布总额为1亿美元的售台武器计划后，中国外交部发言人表示，中方必将采取正当有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益，请大家拭目以待。请问发言人是否有进一步消息对外提供？

汪文斌说，美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

他说，为了维护中国主权和安全利益，根据中国反外国制裁法的有关规定，中国政府决定对长期参与美国向中国台湾地区出售武器的美国军工企业雷神技术公司和洛克希德-马丁公司的侵权行为实施反制。

“中方再次敦促美国政府和有关方面恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，停止售台武器和美台军事联系。中方将根据形势发展，继续采取一切必要措施坚定维护自身主权和安全利益。”汪文斌说。

(责编：崔越、杨牧)