人民网北京2月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持21日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：昨晚，北京冬奥会圆满闭幕。国际奥委会主席巴赫表示，北京冬奥会是一届真正无与伦比的冬奥会。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：经过6年多的筹备和16天激动人心的比赛，北京冬奥会圆满落幕。这是中国的成功，是奥林匹克事业的成功，更是世界的成功。

中国兑现了自己的承诺，向世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会。绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念贯穿整个北京冬奥会筹办过程始终。北京作为首个“双奥之城”载入史册。专业、公平的竞赛环境给世界留下深刻印象，有力有效的防疫措施为今后举办国际性重大活动提供了成功范式，绿色低碳、可持续利用的办奥模式留下丰富冬奥遗产。

奥林匹克精神在北京冬奥会上得到大力弘扬。来自91个国家和地区的近3000名冰雪运动健儿奋力拼搏、挑战极限、超越自我，刷新了2项世界纪录和17项冬奥会纪录，完美演绎了更快、更高、更强——更团结的奥林匹克格言。北京冬奥会成为设项和产生金牌最多的一届冬奥会，也成为史上收视率最高的一届冬奥会，开启了全球冰雪运动新时代。

北京冬奥会不仅为身处疫情寒冬的各国人民带来温暖和希望，也为动荡不安的世界注入和平与团结的力量。各国运动员之间相互尊重、相互鼓励，为对手祝福，即使对方失利也会送上安慰。这一幕幕暖心的画面告诉人们，团结的力量比想要分裂世界的力量更强大。

我们感谢国际奥委会及关心和参与北京冬奥会的各国、各界朋友。尽管北京冬奥会主火炬“大雪花”已经熄灭，但北京冬奥会为世界带来了春的讯息。中方愿同国际社会继续携手合作，促进奥林匹克运动蓬勃发展，一起开创人类更加美好的未来。

美联社记者：今天是尼克松与毛泽东1972年“破冰”会见50周年，会见地点距此不远。在充满分歧与缺乏互信的今天，尼克松的访问可以带来哪些有益的启示？

汪文斌：50年前尼克松总统访华，中美实现了历史性的握手，结束了两国长期隔绝状态。其间发表的“上海公报”是中美之间的第一个联合公报，确认了一个中国原则，并连同尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处等原则一道，构成中美关系正常化及两国建交的政治基础。

当前中美关系遭遇的问题，根本原因在于美方一些人对华认知出了严重偏差，将中国作为主要战略竞争对手甚至“假想敌”进行全方位遏制。我想强调，中国发展只是想让中国人民过上更好的生活，不是为了挑战或取代美国，美方也不应寻求改变甚至打压中国。中美两国共同利益远大于分歧，双方合则两利、斗则俱伤。两国之间有分歧矛盾在所难免，关键是通过坦诚沟通加以有效管控，防止战略误判，避免冲突对抗。

“上海公报”发表暨尼克松访华50周年带给人们的重要启示是，只要坚持相互尊重、求同存异、合作共赢，就能扩大共同利益，实现不同社会制度和发展道路国家和平共处。希望美方同中方一道，从过去50年的历史中汲取经验和智慧，传承、发扬“上海公报”精神，共同推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

《环球时报》记者：王毅国务委员兼外长19日晚在北京应邀以视频方式出席第58届慕尼黑安全会议中国专场并发表主旨讲话。发言人能否进一步介绍情况？

汪文斌：针对当前世界面临的分裂和对抗风险，以及各国对现状和前景的困惑与担忧，王毅国务委员兼外长在慕安会上就各国应如何推动世界好起来、战胜当前挑战，迈向光明未来阐明了中方看法和主张：

王毅国务委员表示，世界要好起来，大国必须作出表率。大国应带头支持多边主义，带头恪守国际承诺，带头践行联合国宪章宗旨，带头为世界和平发展作贡献。中国始终在以自己的实际行动履行国际责任与义务。一个发展质量更优、行动能力更强的中国，必将为世界疫后复苏提供更多动能，为国际和平稳定作出更大贡献。

王毅国务委员指出，世界要好起来，各国必须加强合作。我们应当共同构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，共同倡导和践行真正的多边主义，共同促进世界经济均衡强劲复苏，共同维护全球的和平与安宁。

王毅国务委员强调，世界要好起来，中欧必须发挥作用。中欧是世界上两大力量、两大文明，有必要、也有能力为世界提供更多稳定性和正能量。中方将继续支持欧洲一体化进程，支持欧盟团结繁荣，支持欧洲战略自主，同时也希望欧方跳出对华“三重定位”的思维定式，从战略高度和长远角度掌握中欧关系健康发展的大方向。双方要尊重彼此核心利益，坚持不干涉内政，不断拓展全方位互利合作，推动中欧绿色、数字伙伴关系走深走实，为中欧关系发展挖掘更大潜力，提供更强后劲。

王毅国务委员还应询介绍了中方对欧洲安全和乌克兰局势的立场，表示中方一贯主张各国的主权、独立和领土完整都应当得到尊重和维护。尽快回到新明斯克协议这一原点是解决乌克兰问题的唯一出路。各方应一起讨论制定落实协议的路线图和时间表，为和平而努力，而不是一味推高紧张，制造恐慌，甚至渲染战争。乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应该成为大国对抗的前沿。中方期待各方通过对话协商，找到真正有利于维护欧洲安全的解决方案。

日本广播协会记者：澳大利亚政府称，澳军巡逻机本月17日遭到中国海军舰艇激光照射。澳总理莫里森称将向中方提出抗议。中方对此有何评论？

汪文斌：经向中方有关部门了解核实，澳方发布的消息不属实。中方舰船在公海海域正常航行符合相关国际法和国际实践，完全正当合法。我们敦促澳方尊重中方舰船依据国际法在相关海域享有的合法权利，停止恶意散布涉华虚假信息。

日本共同社记者：关于尼克松访华五十周年，此前中国外交部表示中美双方将开展一系列纪念活动。发言人能否介绍具体情况？

汪文斌：中美双方将于近期举办一系列纪念活动，具体情况中方会及时发布消息，请大家保持关注。

法新社记者：几位西方领导人在上周末的慕尼黑安全会议上称，中国在北约问题上支持俄罗斯的立场，显示中俄正试图以其全球秩序取代现行国际规则，这显然让许多欧洲国家深感担忧，包括很多并不希望与中国对抗的国家。请问中方为何在此事上选择与俄罗斯为伍？

汪文斌：我刚才已经介绍了王毅国务委员兼外长出席慕安会期间就欧洲安全和乌克兰局势阐明的相关立场。王毅国务委员在慕安会期间也就北约东扩问题阐明了中方立场。王毅国务委员表示，冷战早已结束，北约作为当年冷战的产物，应该审时度势作出必要调整，如果北约一味东扩，是否有利于维护欧洲的和平稳定，是否有利于实现欧洲长治久安？这是一个值得思考的问题。

关于中俄关系，日前，习近平主席同普京总统在北京会晤后共同发表《中俄关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》，集中阐述中俄在民主观、发展观、安全观、秩序观方面的共同立场，向世界展示了中俄携手维护国际公平正义的决心，将对新形势下完善全球治理产生重要而深远的影响。

我想强调的是，中俄两国作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，始终致力于推动构建新型国际关系和人类命运共同体，始终带头讲平等、讲诚信、讲合作、讲守法，始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方。国际社会普遍对此予以积极评价。

希望有关方面摘下有色眼镜，摒弃冷战思维和意识形态偏见，客观看待中俄关系和两国合作，认清时代发展的主流大势，多做对维护世界和平与发展有益的事，避免动辄给别国贴标签，挑动对立和对抗。

总台央视记者：2月7日美方宣布总额为1亿美元的售台武器计划后，中国外交部发言人表示，中方必将采取正当有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益，请大家拭目以待。请问发言人是否有进一步消息对外提供？

汪文斌：美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

为了维护中国主权和安全利益，根据中国《反外国制裁法》有关规定，中国政府决定对长期参与美国向中国台湾地区出售武器的美国军工企业雷神技术公司和洛克希德·马丁公司的侵权行为实施反制。

中方再次敦促美国政府和有关方面恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系。中方将根据形势发展继续采取一切必要措施坚定维护自身主权和安全利益。

美联社记者：一枚火箭助推器将于3月4日撞击月球背面，美国国家航空航天局分析推断该物体或源自2014年中国探月工程发射活动，外交部可否证实并提供更多信息？

汪文斌：中方注意到近期关于此事的专家分析和媒体报道。根据中方监测，“嫦娥五号”任务相关火箭末级已安全坠入地球大气层并完全烧毁。中方始终基于国际法发展航天事业，切实维护外空活动的长期可持续性，愿就此同各方开展广泛交流合作。

日本共同社记者：据台湾媒体报道，美国前国务卿蓬佩奥下月3日将访台，并与蔡英文会面。外交部对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥因其反华言行早已被中方制裁。台湾民进党当局“倚美谋独”必将玩火自焚。

澎湃新闻记者：据报道，19日，美国、英国、澳大利亚外长在慕尼黑安全会议期间讨论美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）框架内倡议落实进展，包括澳采购核潜艇问题。发言人对此有何评论？

汪文斌：美英澳三国无视自身承担的防扩散义务，不顾地区国家和国际社会普遍忧虑和反对，高调推进核潜艇合作。这是对地区安全的挑衅，也是对国际规则的蔑视。美英澳三边安全伙伴关系再次表明，三国声称的“基于规则的国际秩序”不是代表国际社会多数成员意志的秩序，而是基于“小圈子”利益制定的秩序。三国根据自身需要、凭借自身实力为所欲为的做法，堪称21世纪的“丛林法则”。

中方再次敦促三国以负责任的态度对待地区国家和国际社会的关切，切实尊重地区国家建设东南亚无核武器区、南太无核区的努力，认真履行核不扩散义务，停止破坏地区和平稳定的危险行径。

(责编：崔越、刘慧)