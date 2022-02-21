新华社北京2月21日电 综合新华社驻外记者报道：法国总统马克龙20日分别与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基通电话，继续寻求通过外交途径解决乌克兰危机。俄美领导人原则上已同意举行视频会晤。与此同时，泽连斯基在慕尼黑安全会议上呼吁各界加强对乌经济、军事援助，并为乌制定新的、有效的安全保障措施。

法国总统府爱丽舍宫20日发表声明说，拜登和普京“原则上”已接受马克龙邀请，将举行视频会晤，以讨论欧洲战略安全问题。

美国白宫新闻秘书普萨基20日证实了上述消息。普萨基说，美国国务卿布林肯和俄外长拉夫罗夫将于下周在欧洲会晤，随后拜登与普京将举行视频会晤，但这些会晤的前提是俄罗斯不入侵乌克兰。她说，美国准备通过外交途径解决乌克兰危机，但如果俄“选择发动战争”，美国将迅速让俄面临严重后果。

俄罗斯总统网站20日发布消息说，普京当天应约与马克龙通电话，双方认为应在“诺曼底模式”下通过外交途径寻求乌危机解决方案，以实现停火并逐步化解冲突。两国领导人坚定承诺，将采取一切有益行动，避免事态升级，降低风险。

泽连斯基20日在推特上发文说，19日他和马克龙电话交谈后，双方于20日再次通话。双方认为，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧安组织）应立即召开会议。

据乌克兰总统网站消息，泽连斯基19日在德国出席慕尼黑安全会议时，呼吁各界加强对乌经济和军事援助。他表示，希望与普京进行任何形式的会晤，乌克兰将就乌方的安全保障问题与布达佩斯备忘录签约国进行磋商。泽连斯基提议在未来几周内召开联合国安理会常任理事国峰会，以应对欧洲安全挑战，并为乌克兰制定新的、有效的安全保障措施。

俄紧急情况部代理部长亚历山大·丘普里扬20日表示，俄境内近30个地区已经做好接收来自乌克兰顿巴斯地区难民的准备。据他介绍，目前已有超过4万名来自顿巴斯地区的难民抵达俄南部罗斯托夫州。

法国外交部网站19日发布旅行建议，呼吁所有无充分理由在乌克兰逗留的法国公民离乌，并建议法国人推迟所有前往乌克兰的旅行。

本月18日，乌东部民间武装自行成立的“顿涅茨克人民共和国”政府所在地发生爆炸。乌东部民间武装当天宣布，因存在乌克兰发起军事行动的危险，自即日起向俄罗斯大规模集中疏散当地居民。俄南部罗斯托夫州政府19日宣布，由于从乌东部地区涌入的难民数量持续增加，该州即日起进入紧急状态。

2014年4月，顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装之间的大规模武装冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议。此后，乌东地区大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

近期，俄罗斯和乌克兰在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约称俄在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：徐永春、华迪、李东旭、邓仙来、黄河、朱晟、黄燕）

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