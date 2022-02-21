人民网罗马2月21日电 （记者谢亚宏）中国驻意大利大使李军华20日在意《晚邮报》发表署名文章《“接力”办冬奥，携手向未来》。他表示，中意顺利完成冬奥会主办“交接棒”，相信中意将继续相互支持，交流办奥经验，促进冬季运动推广，加强冰雪产业合作，为世界奥林匹克运动作出新贡献。

李军华指出，中国实现了承诺，为世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会。此外，北京冬奥会的成功也离不开参与各方的支持与配合。虽然语言、文化、肤色、宗教不尽相同，但大家在同一面奥林匹克五环旗下，同一个冰雪赛场拼搏，同一个冬奥村里生活，用行动再次表明，我们可以“更快、更高、更强——更团结”。

“作为中国驻意大利大使，我由衷祝贺中意两国运动员在北京冬奥会所发挥的高超水平和所获优异战绩。”李军华指出，中国代表团共获15枚奖牌，取得历史新突破。意大利队赢得17枚奖牌，是意参加冬奥会历史上第二好成绩。已参加5届冬奥会并斩获一金两银的老将方塔纳、连胜11场的冰壶混双新秀康斯坦丁尼和莫萨纳，以及带伤参赛并拿下银牌的戈吉亚等意大利选手给中国观众留下了深刻印象。

李军华在文中还介绍了北京冬奥会成功举办的经验和启示：闭环筑牢安全屏障。科学、严谨、周到的安排，收获了绝大多数运动员、专家和官员的点赞。科技助力绿色办奥。北京冬奥会实现碳中和办奥目标体现了中国致力于打造环保赛事的理念与行动。志愿服务传播友谊。共有1.9万名志愿者的辛勤付出让“志愿蓝”成为冬奥会最亮丽的底色，各方来宾无不感受到热情与温暖。

《晚邮报》是意大利历史最悠久和发行量最大的全国性报纸之一，在各领域均具有重要影响力。

(责编：崔越、常红)