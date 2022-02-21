新华社华盛顿2月20日电（国际观察）美国情报机构缘何沦为“造假专业户”

新华社记者

美国及一些西方国家媒体鼓噪俄罗斯将于16日凌晨“入侵”乌克兰的“预言”当天并未成真。美方18日又声称“确信”俄方“已经决定”对乌开战，进攻可能“在几天内”打响。当有记者追问美方作出这一判断的理由时，白宫仅简单回答：我们情报能力强大。

美国情报体系庞大复杂，其搜集的信息以及相关分析通常是美国政府高层决策参考的重要依据。然而，回顾历史，美国情报机构经常为了美国的一己私利造假，堪称“情报造假专业户”。

惯用老套路

美国国务卿布林肯日前在联合国安理会讨论乌克兰局势的会议上，指责俄罗斯准备对乌克兰发动攻击，称其所说都是“经过验证的”。不过，他同时承认，外界会质疑美国情报的准确性，因为“有先例证明美国公布的情报与后来发生的事实不符”。

《纽约时报》刊文指出，布林肯所指的是2003年时任美国国务卿鲍威尔在联合国安理会上的“名场面”——他将一管白色粉末当作伊拉克拥有大规模杀伤性武器的证据，一脸笃定地煽动对伊拉克动武。多年后，鲍威尔公开承认当年情报有误，还多次把责任推给美国情报部门。

无独有偶，几十年前的越南战争中，也有美国假情报的推波助澜。据美国国家安全局2005年解密的一份关于越南战争的研究报告，有情报官员故意歪曲证据，谎称1964年8月4日在北部湾巡航的美军驱逐舰遭到越南鱼雷艇袭击。时任美国总统林登·约翰逊随后下令对越南北部进行轰炸，“北部湾事件”成为美国对越南战争升级的导火索。

此外，美国情报机构长久以来还和一些美国媒体沆瀣一气，共同炮制和炒作各种谎言，为美国政府对外干涉进行铺垫。美国匹兹堡大学法学客座教授丹尼尔·科瓦利克曾在接受新华社记者采访时说，美国许多宣传活动背后都是情报机构支持的。美国为什么要打仗，美国人民向来听不到实话。

情报政治化

2001年“9·11”事件造成约3000人死亡，美国认定当时藏匿在阿富汗境内的“基地”组织头目本·拉丹为幕后元凶，同年对阿富汗发动“反恐战争”。2003年，美国又打着“民主与自由”的幌子为维护霸权发动伊拉克战争。

根据曾在美国中央情报局担任情报分析师的娜达·巴科斯2017年发表的文章，伊拉克战争开始前，他们被要求挖掘时任伊拉克总统萨达姆·侯赛因同“基地”组织有重大联系的证据。“这个过程被颠倒了，情报应该引导决策，而不是反过来。”巴科斯写道，“如果让分析员为支撑政策找情报，那就是政治化。”

2003年底萨达姆被美军抓获，三年后被处决，但美国一直没有找到萨达姆政权拥有大规模杀伤性武器的证据。多份美国政府报告认为，萨达姆同“基地”组织没有直接关系。《纽约时报》专栏作家保罗·克鲁格曼曾评论说，美国情报界之所以错误得出“伊拉克拥有大规模杀伤性武器”的结论，原因在于它们面临为美国发动战争提供“正当理由”的政治压力。“无论具体动机是什么，结局是在美国历史上留下了黑暗一章。又一次，我们被骗入战争。”

美国智库国际政策研究中心高级研究员梅尔文·古德曼在《情报的失败：中情局的衰落和沦陷》一书中写道，美国一系列情报失败表明，中情局的情报系统无法为决策者提供战略性预警。更糟糕的是，它们有能力伪造情报以满足政治目的。

为一己私利

情报造假的动力源自美国私利。多年来，美国出于一己私利，打着“民主”“人权”“国家安全”等各种旗号屡屡在海外发动战争，其目的不过是为了维护全球霸权。最近美国故伎重施，不断抛出独家“情报”大肆渲染战争威胁，加剧乌克兰紧张局势，招致国际社会大量质疑。

美国国务院发言人内德·普赖斯本月初声称，俄罗斯或正谋划制造虚假信息，为出兵乌克兰找借口。美联社资深外交记者马修·李一再要求其提供相关证据时，普赖斯坚称他提供的信息来自美国政府的解密情报。

专家指出，美国利用所谓“情报”挑动乌克兰紧张局势升级的目的，一方面是为了把俄罗斯打造成共同敌人来拉拢和捆绑欧洲盟友，从而维持由美国主导和掌控的欧洲秩序；另一方面，通过炒热乌克兰局势的话题，体现拜登对俄强硬一面，以提振拜登政府低迷的支持率。乌克兰局势保持紧张有利于美国利益。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫近期表示，俄方不会要求那些散布“俄军即将‘入侵’乌克兰”谣言的人公开致歉，也不会起诉发表不实报道的媒体，但“俄方确实希望那些危言耸听、不负责任的造谣者和媒体今后能采取更严肃、负责任和尊重事实的态度”。

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