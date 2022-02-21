张丽娅 玄番登史江

20日晚，北京冬奥会闭幕式盛大举行。作为中国队主教练，佐藤康弘走在中国代表团的队列中无比兴奋和轻松。在冬奥会上，他与苏翊鸣创造了历史，而令他更没想到的是他在中国会受到如此大的关注。

“15个小时内几乎每秒钟都有新粉丝关注，手机的提示音不断，没办法只能静音。”佐藤在接受人民网专访时说道。2月10日，佐藤在微博临时开通账号，就网友质疑的苏翊鸣被压分、主裁判误判发表了一篇日文长文。佐藤在文中表示自己和苏翊鸣已经和主裁判进行过沟通，对此不会介意，并能够理解裁判的判罚失误。贴文发布后风波很快平息，网友赞叹“教练很有格局”，对他和苏翊鸣展示出的胜负观表示钦佩。短短几天，佐藤的粉丝已超过了7万。佐藤说，对网上的反应速度和如此大的关注感到震惊，同时也感觉到自己的担子更重了。“不得金牌不行了”，佐藤笑着说。

2月15日冬奥会单板滑雪男子大跳台决赛最后一跳前，苏翊鸣与教练佐藤康弘（右）。新华社记者 熊琦 摄

2月7日苏翊鸣获得坡面障碍技巧的冬奥会银牌，15日在单板滑雪男子大跳台中最终夺冠。除了苏翊鸣精彩的表现外，师徒二人如同父子、如同朋友般的跨国情谊在冬奥会期间成为一段佳话。苏翊鸣将奖牌挂在教练脖子上，佐藤感动落泪。在大跳台最后一跳时，教练为他冲天祈愿。夺冠后两人相拥而泣，令人动容。两人还互相学习彼此的语言，中日英混搭的交流模式，不禁使人感概“体育无国界”。

苏翊鸣11岁时与佐藤相识，佐藤回忆，当时有人向他介绍苏翊鸣说“这是中国滑雪界的未来”。三年后苏翊鸣成为职业滑手，开始师从佐藤。佐藤说，当时觉得苏翊鸣虽然有一定的实力，但是他已经14岁了，“对于他参加世界杯，我是有信心的，但是在奥运会拿金牌，很困难。” 在佐藤的指导下，四年内苏翊鸣进步很快，从最初的540、720度转体到1800，一直到做出打破世界纪录的高难度转体1980。

2021年10月，苏翊鸣成功解锁1980抓板超高难度动作，成为完成该动作的世界第一人。佐藤认为苏翊鸣能够取得突破的重要一点是，有志向又能坚持。“1980动作是小鸣14岁时就立下的目标，能够坚持下来需要很强的毅力。有志向的选手很多，但有的人会感到疲惫而松懈，小鸣的动力似乎有无穷大。”

2021年12月5日，苏翊鸣获得单板滑雪大跳台世界杯冠军后与教练在一起。受访者供图

佐藤的另外一名学生荣格在本届冬奥会上也表现出色，获得滑雪女子大跳台第五名，这是中国选手在该项目上取得的最佳成绩。佐藤执教中国队后在加拿大见到荣格，并推荐她加入国家集训队。“她对于项目和跳跃毫不畏惧，虽然当时存在技术上的瑕疵，只要能调整过来就有实力参加奥运会”。佐藤评价荣格说：“她是一名战士，一名拥有坚强意志的选手，即使受伤也会站起来前行。”

佐藤被称为“日本单板滑雪教父”，为日本培养了多名滑雪名将。佐藤说，对选手的训练不只是提高身体能力和技能，还包括“心”的指导，身心素质完备的选手才能走得更远。他会从选手身体发育、大脑发育、交流能力等各方面综合观察，思考怎样使他们发挥出最好状态。在训练中他会提出非常精准细致的要求，手的位置、目光的位置、下巴的角度等都会严格要求。

谈起未来的打算，佐藤说希望苏翊鸣能够在四年后的意大利米兰冬奥会上夺得坡面障碍技巧项目的金牌，并实现单板滑雪大跳台两连冠，“只要他愿意，我就会在身边支持他。”作为中国队主教练，佐藤认为女子选手需要从更小的年纪开始培养。

2月19日北京冬奥会即将落幕之际，佐藤在微博上写道：“我是日本人，很荣幸能和中国优秀的少年一起，在世界上最好的奥运会舞台上看到最好的故事。为了中日关系未来更好，今后我们继续努力！”

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