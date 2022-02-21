人民网北京2月21日电 （符园园、古娜）“看了这部电影，我受到了极大鼓舞，突然特别憧憬自己的老年生活，就像影片中的男主角一样，虽然衰老给他带来了很多限制，但富足的精神世界让他依然很快乐。”“感谢导演给我们带来了一部特别棒的巴西电影，希望年轻人能够更加关注老年人的精神需求。”2月18日晚，“第四届巴西电影展”北京站在百老汇电影中心开幕，首部展映影片《透过欧内斯托的眼睛》收获了现场观众的热烈反响。

“第四届巴西电影展”北京站开幕现场。人民网记者 符园园摄

影片讲述了一个名叫欧内斯托（Ernesto）的乌拉圭摄影师的故事。影片中，78岁的欧内斯托生活在巴西南部，年龄的增大使他日益面临孤独和失明的困境，直到一个粗心的宠物狗看护人碧亚闯入他的生活。在这一老一少建立友谊的过程中，欧内斯托慢慢意识到，即使快八十岁，也可以继续追求生活、爱和激情。

该片曾获得圣保罗国际电影节影评人奖，并同时提名其他重要国际电影节。

影片导演安娜·路易莎·阿兹维多在映后线上交流中表示，影片的灵感来自其朋友父亲的经历。这位父亲是一位意大利摄影师，视力逐渐变差，几乎看不清东西，同样面临着如何维持老年生活自主性的挑战。

导演安娜·路易莎·阿兹维多（右上）与现场观众进行线上交流。人民网记者 符园园摄

巴西驻华大使保罗·瓦莱在开幕式上表示：“很多中国观众对巴西电影越来越感兴趣，希望今后我们能够带来更多像《透过欧内斯托的眼睛》这样具有普遍人性意义的电影，向我们的中国朋友介绍多样的巴西文化。”

巴西驻华大使保罗·瓦莱在开幕式现场。人民网记者 符园园摄

巴西大使馆文化处主管拉里萨·科斯塔表示，巴西电影展有助于加深中巴两国人民的文化交流，“我们很高兴能在北京结束本届影展。几个月来，中国其他几座城市的观众对影展的反馈很好，相信北京的观众也会喜欢此次展映的影片。”

据悉，第四届巴西电影展由巴西驻华大使馆与百老汇电影中心合作主办，旨在向中国观众展示巴西文化的丰富性和多样性。自去年9月以来，主办方已在上海、深圳、广州、昆明、杭州、宁波、成都举办了展映活动。在北京，影展将为观众呈现八部反映巴西丰富的民俗文化和景观的电影佳作。

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