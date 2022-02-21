2月20日晚，绚烂的焰火照亮了北京夜空，第二十四届冬季奥林匹克运动会闭幕式隆重举行。在欢乐的海洋里，在难舍的告别中，北京冬奥会圆满落下帷幕。

在刚刚过去的16天里，北京，既古老又现代的国际化都市，全球首个“双奥之城”，再次为世界奉献了一届令人难忘的奥运盛会，再次向世人展现了中国人民积极向上的精神和力量，再次书写了奥林匹克运动新的传奇。

91个国家和地区，近3000名冰雪健儿，7个大项109个小项……这是新冠肺炎疫情发生以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，是设项和产生金牌最多的一届冬奥会，给更多冰雪健儿创造了实现梦想的机会。北京冬奥会的圆满成功，兑现了中国对国际社会的庄严承诺，为各国冰雪健儿提供了超越自我的舞台，也为疫情困扰下的世界注入了信心和力量。

在北京冬奥会开幕前夕，习近平主席郑重宣示：“中方将竭诚为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，践行‘更快、更高、更强——更团结’的奥林匹克格言。”北京冬奥会的成功举办，以其精彩、非凡、卓越赢得世界瞩目和好评，在奥林匹克运动史上留下了浓墨重彩的一笔！北京冬奥会将成为世界冰雪运动发展的重要里程碑！

这是一届无与伦比的精彩盛会。奥运纪录被不断刷新，高难度动作频频上演，年轻小将崭露头角，传奇老将续写传奇，竞争对手彼此关爱鼓励……一幕幕精彩瞬间，见证各国冰雪健儿自强不息、超越自我的拼搏历程，生动诠释了奥林匹克精神。赛场上，中国冰雪健儿坚持拼字当头，敢于拼搏、善于拼搏，取得了9枚金牌、4枚银牌、2枚铜牌的好成绩，践行了“人生能有几回搏”的铿锵誓言，创造了新的纪录，鼓舞和激励着中华儿女踔厉奋发、不懈奋斗。

这是一次来之不易的非凡之约。面对疫情带来的困难和不便，中国秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，全力克服疫情影响。从突出“简约、安全、精彩”的办赛要求，到严格落实“双闭环”管理，再到完善场馆防疫措施，一项项有力举措，最大限度降低了疫情传播风险，有效保障了参赛及相关人员、中国人民的健康安全，向全世界展现了人类战胜困难和挑战的强大力量。

这是一场追求完美的卓越呈现。中国设计、中国技术、中国材料、中国制造、中国建造创造出一个又一个“世界一流”，首钢滑雪大跳台实现对工业遗产的转型再利用，所有竞赛场馆全部使用绿色电力，主火炬在奥运历史上首次使用“微火”方式……体现了科技、智慧、绿色、节俭的鲜明特色；“雪游龙”“雪如意”“雪飞天”“冰丝带”“冰立方”“冰菱花”……一个个奥运场馆，为运动员高水平竞技提供了高质量舞台；主媒体中心做好各项运行、服务、保障工作，确保各项新闻报道和传输转播功能安全运行，为全面、立体、生动地把北京冬奥盛会传到全世界提供了坚实支撑；冬奥村安全、温馨、舒适，真正实现了“想运动员之所想、办运动员之所需”……追求卓越、精益求精，中国全力做好各项赛事组织、赛会服务、指挥调度等工作，树立了“奥运新标杆”。

习近平主席深刻指出：“自古以来，奥林匹克运动承载着人类对和平、团结、进步的美好追求。”当前，百年变局和世纪疫情叠加，世界进入新的动荡变革期，人类面临多重挑战。如何战胜疫情？如何建设疫后世界？这是世界各国人民共同关心的重大问题，也是我们必须回答的紧迫的重大课题。北京冬奥会的圆满成功再次表明，人类生活在同一个地球村，命运紧密相连，面对各种紧迫全球性挑战，唯有加强团结合作，共同坐上新时代的“诺亚方舟”，奏响和平、团结、进步的时代乐章，才会有更加美好的明天。

让我们牢记奥林匹克运动初心，共同维护世界和平。和平是人类共同愿望和崇高目标。奥林匹克运动为和平而生，因和平而兴。去年12月，联合国大会协商一致通过奥林匹克休战决议，呼吁通过体育促进和平，代表了国际社会的共同心声。历史反复证明，对抗不仅于事无补，而且会带来灾难性后果，和平发展、合作共赢才是人间正道。前进道路上，我们要坚持相互尊重、平等相待、对话协商，努力化解分歧，消弭冲突，共同建设一个持久和平的世界。

让我们弘扬奥林匹克运动精神，团结应对国际社会共同挑战。面对人类遭遇的各种难题，奥林匹克运动为推动全球共克时艰、团结合作发挥了重要而独特的作用。当前，疫情仍在肆虐，气候变化、恐怖主义等全球性问题层出不穷。奥林匹克运动倡导的“更团结”正是当今时代最需要的，国际社会应当“更团结”。实践充分证明，小船经不起风浪，巨舰才能顶住惊涛骇浪，世界各国与其在190多条小船上，不如同在一条大船上，共同拥有更美好未来。各国唯有团结一心、携手合作，一起向未来，才能有效应对各种风险挑战。前进道路上，我们要践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，共同建设和谐合作的国际大家庭。

让我们践行奥林匹克运动宗旨，持续推动人类进步事业。奥林匹克运动的目标是实现人的全面发展。当前，全球发展进程正在遭受严重冲击，人类发展指数30年来首次下降。但不论风吹雨打，人类总是要向前走的。不论遇到什么困难，我们都要坚持以人民为中心的发展思想，把促进发展、保障民生置于全球宏观政策的突出位置，促进现有发展合作机制协同增效，促进全球均衡发展。前进道路上，我们要顺应时代潮流，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进不同文明交流互鉴，共同构建人类命运共同体。

习近平主席指出：“从2008年的‘同一个世界，同一个梦想’到2022年的‘一起向未来’，中国积极参与奥林匹克运动，坚持不懈弘扬奥林匹克精神，是奥林匹克理想的坚定追求者、行动派。”北京冬奥会的成功举办，进一步激发了人们对奥林匹克运动的热情，带动了更多人关心、热爱、参与冰雪运动，向世界展现了阳光、富强、开放、充满希望的中国形象，为全球冰雪运动发展开辟了更为广阔的空间，为奥林匹克运动发展和奥林匹克精神传播作出积极贡献。面向未来，中国将始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动历史车轮向着光明的前途前进，继续为全球奥林匹克事业作出新的更大贡献。

“草木蔓发，春山可望。”在这个万物复苏的时节，我们对北京冬奥盛会充满骄傲，也对下一个四年之约充满期待。让我们共享奥林匹克的伟大梦想、共创奥林匹克的伟大荣光，一起向着人类更加美好的未来进发！

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 03 版）

(责编：徐祥丽、燕勐)