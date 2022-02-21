新华社德黑兰2月20日电（记者高文成 王守宝）伊朗250名议员20日敦促伊朗政府吸取以往教训，不要在没有得到有效保证的情况下在伊朗核问题全面协议相关方谈判中与美国达成协议。

据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗议员在一份致伊朗总统莱希的公开声明中表示，在奥地利首都维也纳举行的谈判已经到了关键时刻，美国等不可靠的西方国家必须保证不会再次退出伊核协议。声明指责美国和三个欧洲国家在过去几年里没有遵守任何承诺，并使用手段损害伊朗人民的利益，甚至对伊朗进口医疗药品实施制裁。

声明说，美欧必须向伊朗人民承诺，解除所有以核问题、支持恐怖主义、导弹项目、人权等“虚假借口”对伊朗实施的制裁。声明说，美国等其他相关方应该率先解除对伊朗的制裁，伊朗在核查制裁解除效果后将履行其承诺。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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