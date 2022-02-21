韩国总统选举进入倒计时之际，在野党阵营支持率最高的两名候选人是否联手对抗执政党候选人成为焦点话题。先前提出联手的国民之党总统候选人安哲秀20日宣布放弃合作意愿，将独自完成选战。

按韩国媒体说法，这使白热化的总统选战更具不确定性，意味着这场“朝野对决”的结果愈加难以预测。

韩国总统选举定于3月9日举行。执政党共同民主党总统候选人、前京畿道知事李在明被视为现任总统文在寅的热门“接班人”，他的主要竞争对手是最大在野党国民力量党总统候选人、前检察总长尹锡悦。此外，国民之党总统候选人安哲秀和正义党候选人沈相奵等人也参加角逐。

随着选举日期临近，在野党阵营内呼吁尹锡悦与安哲秀合作的声音高涨。两人“联手抗李”被视为实现执政党更迭的最有力保障。安哲秀13日提出合作意愿，但一周后仍未得到尹锡悦回应。

安哲秀20日召开记者会，宣布放弃与尹锡悦联手：“过去一周，最大在野党通过不予回应和散布虚假消息，已经充分清楚地表明他们没有合作意愿和诚意。因此，昨晚葬礼结束后我想清楚了，继续等下去没意义。”

安哲秀参选总统可谓出师不利，在竞选宣传首日就曝出两名竞选团队成员死亡的消息。这两人15日被发现在一辆竞选宣传车内死亡，初步判定死因为吸入发电机排放的有毒气体。安哲秀随后暂停竞选活动，出席两人葬礼后于19日重启选战。

韩国媒体报道，虽然尹锡悦没有正式回应安哲秀的合作提议，但他所在的国民力量党方面多次强调安哲秀的方案缺乏可行性和公平性。在尹锡悦“领跑”多项民调的背景下，国民力量党不会接受安哲秀提出的以“民调竞选方式”确定单一候选人的方案。

国民力量党方面曾认为，安哲秀会在竞选团队发生悲剧后退选，转而支持尹锡悦。安哲秀则誓言将继续完成竞选进程：“虽然前方可能有艰难坎坷，但我也要坚持走自己的路。”

针对安哲秀的决定，执政党方面略微松了口气。在共同民主党看来，安哲秀与尹锡悦合作将是李在明最不愿看到的情形。共同民主党竞选团队一名成员说：“候选人李在明的支持率可能在接下来几周反超。”

韩国民意调查公司“真实计量器”20日发布的民调结果显示，尹锡悦支持率为42.9%，在所有候选人中排名第一；李在明以38.7%的支持率排名第二。（张旌）（新华社专特稿）

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