人民网布鲁塞尔2月20日电 （记者任彦）“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”在中西乐器的共同伴奏下，两位比利时知名女高音歌唱家用中文吟唱唐代诗人孟浩然的著名诗篇《春晓》。

当地时间2月18日晚，“中国记忆”新春音乐会在比利时根特歌剧院举行。音乐会上，扬琴、钟鼓乐器、小提琴、大提琴、管风琴、打击乐器等中西乐器和谐共鸣，交相辉映。除了《春晓》，两位女高音歌唱家还联袂演唱了中国古典诗词大家李煜、苏轼和李清照的9篇传世名作，如《虞美人》《饮湖上初晴后雨》《声声慢》等。比利时青少年合唱团的加盟使音色更加饱满，中西合璧的优雅乐曲把听众带入如诗如画的中国古诗词意境之中。

音乐会的曲目均由比利时作曲家左汉谱写。他对人民网记者说：“我非常喜欢中国文化，唐诗宋词是中国古典文化的杰出代表，也是人类文明的重要遗产，为了让西方民众更好了解中国文化，领略中国古诗词的意境之美，我特意选了10首中国古诗词经典作品，通过融合中国和西方的音乐元素来呈现。”

左汉本名约翰·法迈，从小喜欢音乐，十几岁时便为少年管弦乐队和合唱团创作音乐，在钢琴和管风琴演奏方面颇有造诣。出于对中国文化的喜爱，他2005年到青岛大学深造，一边学习中文，一边学习中国音乐，熟练掌握了扬琴、笙、箫、琵琶、竹笛的演奏技巧，并创作、编排中国古典风格的音乐作品。

2009年夏天，左汉回到比利时。“回到比利时之后，我一直忘不了中国，在青岛、北京等地学习、生活和工作的所有经历都成了最美好的记忆。”左汉表示：“我想把自己对中国的美好记忆告诉比利时的亲朋好友，告诉欧洲的民众，让他们也分享中国文化艺术带给我的快乐和感动。于是，我便专心创作一系列中国古诗词音乐曲目，2011年在比利时洛克伦市还举办了首场以‘中国记忆’为主题的音乐会。”

在过去11年里，左汉对自己的音乐作品不断打磨，精益求精，力求更加完美地表达中国古诗词所特有的文化品质和精神内涵。时隔11年，“中国记忆”音乐会再次亮相，得到了中国驻比利时大使馆的高度认可和大力支持。左汉说，“春节是中国传统佳节，此时举办这场音乐会，就是想与比利时的民众一道庆祝中国新年，通过音乐来感知中国，让我个人美好的‘中国记忆’也变成广大听众自己美好的‘中国记忆’。”

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