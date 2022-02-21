新华社慕尼黑2月20日电 德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克19日说，不应无端猜测乌克兰局势，乌克兰危机仍存在对话与和平解决的空间。

贝尔伯克当日在主持七国集团外长会后，被问及是否赞同美国总统拜登称俄罗斯将“入侵”乌克兰时说：“在危机状况下，最不合适的做法就是无端猜测或估计”。她说，是否将有进攻行动发生仍是未知。她呼吁紧密关注实际情况，警惕“有针对性的假消息”。

贝尔伯克说，“目前形势十分严峻，但历史尚未写定，”“我们仍然可以看见出路”。

贝尔伯克称，俄罗斯应从俄乌边境撤军并进行对话。她说侵犯乌克兰主权将导致经济、政治等层面的严重后果。

贝尔伯克当天要求德国在乌公民“紧急”离开乌克兰。

美国总统拜登18日声称，他“确信”俄总统普京“已经决定”开战，进攻可能“在几天内”打响。拜登此前一直表示，美方不确定普京是否打定“进攻”主意。美国及一些西方国家媒体先前宣称俄罗斯将于16日“入侵”乌克兰。这些“预言”加剧了紧张局势，但事实证明“预言”并未应验。

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