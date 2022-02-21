新华社莫斯科2月19日电（记者黄河）备受瞩目的2022年北京冬奥会即将闭幕，冬奥会期间试点使用数字人民币支付成为一大亮点。俄罗斯专家认为，数字人民币展示中国在金融领域的创新成就，北京冬奥会也将因数字人民币载入史册。

俄罗斯普列汉诺夫经济大学金融市场教研室主任康斯坦丁·奥尔多夫表示，因为数字人民币的使用，2022年北京冬奥会将会作为第一届广泛使用数字货币的奥运会，甚至是改变整个世界货币流通和经济金融发展史的奥运会载入史册。

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫表示，中国在北京冬奥会期间展现了完整的数字人民币支付流程和体系，这对中国而言是一项重大成就。

俄罗斯经济分析师亚历山大·波塔温表示，北京冬奥会是一个很好的测试数字人民币使用的机会，可以让人们对这种数字支付方式更有信心。

根据中国人民银行发布的数据，截至2021年12月31日，我国数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。北京冬奥会就是数字人民币试点之一。

自1986年以来，国际奥委会一直将实物货币、Visa作为官方奥运场馆上仅有的两种支付方式。有分析认为，在北京冬奥会期间推行数字人民币使用可以满足移动支付用户的需求，同时也为来华国际友人提供更多支付选择。另一方面，数字人民币可便捷实现非接触支付，充分满足冬奥会的防疫要求，助力安全奥运。

马斯洛夫表示，数字人民币并不是一种新的货币，而是中国法定货币的数字版。未来，数字人民币支付将在中国大众生活中更加普及，而其安全、便捷、高效的特点将进一步激发中小企业和实体经济的发展活力。

奥尔多夫认为，通过在北京冬奥会期间的测试，数字人民币的功能将更加齐全、性能更加完善，并成为世界范围内拥有广阔前景的数字货币。

(责编：高歌、燕勐)