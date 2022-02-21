新华社北京2月20日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，风暴“尤妮斯”袭击德国、荷兰、比利时、波兰等多个欧洲国家，造成至少14人死亡。强风还造成大范围交通和电力中断、建筑物受损等。

在德国北部，“尤妮斯”带来风暴潮，局部地区风速超过每小时160公里，风暴导致树木损毁和“空中飞物”，至少3人死亡。据初步估计，风暴给德国造成约9亿欧元损失。

在荷兰，大风刮倒数百棵树木，造成4人死亡。风暴还造成许多建筑物受损，位于海牙的一座体育场部分屋顶被掀翻。风暴还造成该国大范围交通中断，国内和国际铁路系统停止运行，阿姆斯特丹史基浦机场大批航班取消，许多学校停课，许多核酸检测和新冠疫苗接种点关闭。

在波兰，风暴已造成4人死亡、6人受伤。波兰内政部19日说，强风损坏了输电线路，造成全国大量居民家中电力供应中断，最多时有超过120万人家中停电。波兰气象与水资源管理研究所发布预警，到20日下午，波兰部分地区还将有强风，阵风风速可能达到每小时75公里。

在比利时，风暴已造成至少2人死亡、数人受重伤，并造成多处建筑物损坏，布鲁塞尔机场的空中交通一度暂停，多处路面交通中断。官方数据显示，18日当天在奥斯坦德-布鲁日国际机场测得的最高风速为每小时133公里。比利时气象研究所20日再度发出沿海地区大风橙色预警。

在法国，风暴造成26人受伤，约17万户家庭停电，部分航班推迟或转移至其他机场，部分火车站和高速公路暂时关闭。据法国资讯电视台BFMTV报道，风暴主要袭击了法国北部地区，布列塔尼地区报告海浪高度超过9米。

在爱尔兰，“尤妮斯”18日上午登陆，由西向东横扫全境，部分地区最高风速达到每小时130公里以上。风暴造成该国一人死亡。18日当天，受风暴影响，首都都柏林机场有40多个航班取消，部分航班延误，轮渡业务一度中断，部分地区学校关闭。截至19日晚，该国受风暴影响而断电的8万多个家庭和商户大部分已恢复供电。（参与记者：张琪、潘革平、唐霁、张章、陈琛、顾梓峄、王湘江）

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