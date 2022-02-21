白波

北京冬奥会接近尾声，英国学者、伦敦经济与商业政策署原署长、人大重阳高级研究员罗思义在接受北京日报客户端记者专访时表示，北京冬奥会的举办体现出爱国主义和国际主义的结合，各国运动员在中国都受到欢迎，凭借优异的表现获得喝彩。中国媒体为谷爱凌骄傲，但没有攻击美国，美国媒体的表现则相反。北京冬奥会的成功对世界产生了实实在在的影响，而美国企图发动的所谓“外交抵制”彻底失败了。

英国学者、伦敦经济与商业政策署原署长罗思义 新华社图片

奥运会是全人类搁置分歧、摒弃偏见、拥抱和平的盛大聚会。罗思义指出，北京冬奥会最鼓舞人心之处正是它的国际主义。当自己的运动员赢得奖牌时，中国人民自然会特别兴奋，但这并没有针对其他任何国家。冬奥会从开幕式起就强调中国是世界的一部分——中国为世界作出了巨大贡献，但其他许多国家也作出了巨大贡献。

谷爱凌在北京冬奥会大放异彩。 新华社记者 薛玉斌摄

“比如谷爱凌，很明显，她选择为中国参赛是非常重要的。她是世界上最优秀的运动员之一。事实上，她选择代表中国完全反驳了她没有代表美国是因为没有入选美国队的说法——在自己的项目里她是世界上最好的滑雪运动员，入选美国队会很容易。因此她决定代表中国引发了全世界的巨大关注。”

罗思义分析了中美两国媒体在对谷爱凌报道方面的不同。在中国媒体对谷爱凌的报道中，他并没有看到针对美国的攻击，只是看到为谷爱凌选择代表中国而感到高兴。相比之下，美国媒体在报道时充斥了针对中国的狭隘的攻击。

冬奥会在中国的举办很自然地将爱国主义和国际主义结合起来，其他国家的优秀运动员也受到欢迎，他们的成绩得到认可——这与奥运精神是一致的，罗思义说，举办奥运会是为了赞扬人类在体育方面取得的最伟大的成就，这是中国媒体的冬奥会报道给人以一种非常鼓舞人心的国际主义的感受，并表现出明显的爱国主义的原因。

这位英国学者表示，他不能对所有国家的媒体报道发表评论，因为他并没有看到所有的报道。“但是，尽管美国的报道非常狭隘，我必须说，像是我有时会批评的英国广播公司（BBC），在冬奥会报道方面做得非常客观。我很愉快地看到他们带来了一次非常公正的专题报道。”

全球疫情背景下举办冬奥会是一个很大的挑战。国际奥委会新闻发言人马克·亚当斯2月16日说，冬奥会是世界上最复杂的国际比赛或活动之一，北京冬奥会的疫情防控做得非常棒。

罗思义提到，由于新冠疫情蔓延，东京奥运会在2021年夏天的举办造成了非常严重的医疗问题。

迪妮格尔·衣拉木江（左）和赵嘉文在冬奥会开幕式上将火炬嵌入“大雪花”中央。 新华社记者 李尕摄

越野滑雪运动员迪妮格尔·衣拉木江作为冬奥会火炬接力的最后一棒火炬手之一出现在开幕式点火仪式中。罗思义表示，这打破了“中国压迫维吾尔族”的谬论——美国用“种族灭绝”的谎言针对新疆维吾尔族人民的完全错误的宣传。

“美国围绕新疆局势对中国的宣传，是历史上最明目张胆的国际谎言之一。这与他们完全错误地声称伊拉克拥有大规模杀伤性武器的说法处于同一水平，他们以此来发动对伊拉克的入侵。”罗思义说，看到一位维吾尔族运动员代表中国完成这样一个具有象征意义的活动，真是令人鼓舞，这粉碎了对中国“文化歧视”维吾尔族的指责，驳斥了美国在新疆问题上的谎言。

自始至终被话题包围、收视率已创下历届之最的北京冬奥会悄然接近尾声，这样一届冬奥会的成功对世界意味着什么？

罗思义认为，北京冬奥会的成功对世界产生了实实在在的影响。本届冬奥会不但具有极高的竞技水平，也吸引了有史以来最多的观众。冬奥会奖牌的竞争备受瞩目，许多国家都很自然地乐见运动员取得佳绩。美国企图发动的所谓“外交抵制”本质上是一个彻底的失败，他们甚至都不敢发动运动员去抵制。包括俄罗斯、埃及、阿根廷、巴基斯坦、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦等国国家元首和政府首脑的30多位国际政要出席了冬奥会开幕式。

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