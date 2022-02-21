本报记者 贾平凡

2月14日，参加北京冬奥会的运动员在颁奖广场与“冰墩墩”合影。

新华社记者 丁 汀摄

二月十六日，在北京冬奥会颁发纪念品仪式上拍摄的冰墩墩。

新华社记者 薛玉斌摄

2022年北京冬奥会赛场内外，本届冬奥会吉祥物“冰墩墩”火了：官方特许商店外排起长龙，各大电商平台卖到断货。外国媒体对此纷纷报道，称“冰墩墩”大受欢迎。

形象可爱，成为“顶流”

“30天。这是冬奥会官方商店设定的发货时间。要等上这么多天，人们才能在家中收到北京冬奥会吉祥物‘冰墩墩’的相关商品。”埃菲社发表题为《‘冰墩墩’：北京冬奥会吉祥物在中国掀起抢购热潮》的观察报道称，在电商平台上，每名顾客最多只能预订两件“冰墩墩”商品。收藏者已经意识到，他们囤积如此抢手的吉祥物产品的机会十分有限，但有些人仍然愿意为了拥有它而排队几个小时。有些无法买到“冰墩墩”的人，转而选择绘制它的画像或通过自己的方式制作它，然后在社交媒体分享自己的作品，并接受人们的各种评论。

据法国《解放报》网站报道，要准确地说出“冰墩墩”的名字，需要一点发音技巧。作为北京冬奥会的吉祥物，“冰墩墩”获得了极大成功。尽管大多数人无法到现场观赛，但中国人毫不吝啬地花钱购买冬奥周边产品。在本届冬奥会的16个大类、5000余款特许商品中，很多商品上面都有“冰墩墩”的形象。

《今日美国》报道称，自2月4日北京2022年冬奥会正式开幕以来，“冰墩墩”相关的玩具、贴纸、钥匙链、瓷器和其他小饰品纷纷售空。“冰墩墩”的形象不断出现在社交媒体上，从家庭自制“冰墩墩”蛋糕到数字动画，应有尽有。为满足消费者旺盛的需求，生产冬奥主题特许商品的工厂不得不尽快增加产量。

美国有线电视新闻网报道称，“冰墩墩”已经成为冬奥会粉丝们的最爱。从在看台上跳舞到出现在标牌上，抑或在观众挥舞的旗帜上和运动员手中，北京冬奥会场馆的各个角落，“冰墩墩”一出现，就会引发人们热烈的欢呼声。当奥运会选手赢得奖牌时，他们还会被授予金色版“冰墩墩”。

俄罗斯第一频道网站报道，冰墩墩已经成为北京2022年冬奥会的“顶级流量”。因为冠亚季军在获得奖牌的同时，还能获得限量版“金墩墩”，所以把小“冰墩墩”带回家是每一位冬奥会参赛者的目标。

“冰墩墩”风靡全球后，其表情包也在海外社交媒体上受到了大批网友追捧。据日本电视台网站报道，有不少外国网友发现，在社交媒体推特上，当输入“冰墩墩”相关汉字时，就会迅速弹出匹配的表情符号。这一现象在社交媒体推特上成为热门话题。很多日本网友评论说，“输入日语还不行……好遗憾！”“‘冰墩墩’的表情符号真可爱”等，纷纷表达着对“冰墩墩”的喜爱。

顺应风尚，需求旺盛

《法兰西西部报》报道称，连“冰墩墩”设计团队负责人曹雪都对“冰墩墩”的爆火始料未及。

“冰墩墩”圈粉无数的秘诀是什么？

埃菲社报道称，冬奥会的开幕标志了消费者对“冰墩墩”狂热的开始。除了其形象设计惹人喜爱之外，它还有巨大的纪念价值。北京电影学院的教师张杰认为：“北京已成为第一个举办过夏季奥运会和冬季奥运会的城市，所以冬奥会的吉祥物具有很大的纪念意义。”

法国《解放报》网站报道称，“冰墩墩”的成功是中国人对冰雪运动燃起热情的结果。因此，穿着冰鞋或滑雪板的大熊猫玩偶能够热销毫不奇怪。

美国彭博社刊文称，“冰墩墩”在2月4日北京冬奥会开幕式上的舞蹈表演以及被大门卡住的表情包，都让它在社交媒体上的人气飙涨。

加拿大《国家邮报》的报道称，中国民众抢购的原因之一是想通过购买纪念品的方式感受和参与这场国际盛事。

日本雅虎新闻网报道称，冬奥会开幕式以前鲜为人知的“冰墩墩”，在开幕式后瞬间走红。日前，一段日本主播辻冈义堂在日本电视节目中热情介绍“冰墩墩”的视频在中国走红，引发了“冰墩墩”的抢购热潮。

“不仅仅是辻冈主播的宣传，‘冰墩墩’走红还有其他因素。‘冰墩墩’本身就相当可爱，算得上是很具设计感的吉祥物。”日本雅虎新闻网报道称，“冰墩墩”走红也顺应了当下中国年轻人掀起的“国潮”风尚。在服装、化妆品等多个领域，品质优良的中国本土品牌大量涌现，并迅速抢占市场。比如在动漫方面，优质的中国作品如今层出不穷，这点从中国动漫在日本市场的受欢迎程度就能看出来。“中国制造”已与以往不可同日而语——这点从吉祥物上也能看出来。中国的吉祥物品质逐渐得到全世界认可。

留下印记，致敬未来

“中国在奥运会吉祥物的历史上留下了自己的印记。”美国《纽约时报》刊文追溯，第一个奥运会吉祥物是为1968年在法国格勒诺布尔举行的奥运会而设计的。文章描述了中国用熊猫这种“国宝”作为外交大使和吉祥物的历史，还解释了“冰墩墩”名字的寓意：“冰”在普通话中的意思是“冰雪”，“墩墩”翻译过来就是“健壮、活泼”，也是孩子的昵称。

法新社刊文称，虽然官方对“冰墩墩”的释义是“冰孩子”，但这个广受欢迎吉祥物的名字被更通俗地理解为“冰胖子”。

国际奥林匹克网站专门刊登了介绍冰墩墩的文章，称它穿着由冰制成的、类似于宇航服的全身外壳。这是对拥抱新技术，迎接具有无限可能性的未来的一种致敬。

美国全国广播公司报道称，冰墩墩将熊猫形象与冰晶外壳相结合，整体形象酷似航天员。冰晶外壳体现了冬季冰雪运动的特点。在中文里，“冰”象征着纯洁和坚强，“墩墩”意喻敦厚、健康、活泼、可爱，契合熊猫的整体形象，象征着冬奥会运动员强壮的身体、坚韧的意志和鼓舞人心的奥林匹克精神。

“活泼、好玩、有趣、机智、充满正能量。”国际奥委会奥运会部主任克里斯托夫·杜比以一系列形容词表达了其对“冰墩墩”的喜爱。他说，“‘冰墩墩’必须是我的收藏品，也将是全世界所有孩子都要拥有的收藏品”。

据拉美社报道，北京冬奥会的吉祥物“冰墩墩”和冬残奥会的吉祥物“雪容融”是从5816件国内外设计作品中挑选出来的。与所有重大体育赛事一样，2022年北京冬奥会的各种象征物也是主角之一，中国希望通过这些象征物让世界了解中国文化、传统和价值观中备受推崇的元素。

2月11日，《纽约时报》探访了位于北京市中心的奥运纪念品旗舰店，看到了长长的等待购买冬奥纪念品的队伍。报道引述一位北京居民说，中国的大人孩子都喜欢“冰墩墩”的设计，人们还在“冰墩墩”的受欢迎程度中发现了民族自豪感。“一个重要原因是国产品牌的崛起。我们为冬奥会开幕式感到骄傲。我们有文化自信。”

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